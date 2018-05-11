議會備詢身體不適險跌倒 新北農業局長李玟提前離席

新北市農業局長李玟在新北市議會備詢時疑似身體不適，議員、官員紛紛上前關心。（譚宇哲攝）

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新北市議會今天下午舉行第7次定期會4、5審聯合業務報告及質詢，新北市農業局長李玟在備詢時臉色發白、頻打瞌睡，遭點名上台接受質詢時更一度腳步踉蹌險些跌倒，回答議員何博文、李坤城問題時更答非所問、口齒不清，最後以身體不適為由提前離席。

何博文質詢時指出，公園管理權責劃分不清，農業局景觀處與區公所時常互推責任，要求農業局長李玟上台說明。

李玟上台時先是腳步踉蹌，接著答詢表示，農業局絕對不會推卸責任，公園的主管機關一定會負責，經費由「公所」全力支持。

何博文隨即反問李玟，經費應是由市府全力支持，怎麼會是「公所」？李玟欲解釋卻口齒不清，並鬼打牆似地重複強調「權責很清楚」。

何博文見李玟反應遲鈍、對答不流暢，詢問李玟是否身體不適，請他下台休息，但李玟否認，仍在答詢後才下台。

沒想到李玟下台後開始在備詢座位上打瞌睡，市議員李坤城見狀質問李玟：「你人有不舒服嗎？有沒有喝酒？」

「沒有不舒服，也沒有喝酒。」李玟說，確實有打瞌睡，上個月也因心臟不舒服請了2個禮拜的假，但他可以負責任表示，自己絕對沒有喝酒。

李坤城、何博文等議員認為李玟表現失常，但李玟堅持不肯下台休息，其他官員和議員紛紛上前勸說，會議一度中斷，短暫休息後李玟以身體不適為由先行離席。

農業局表示，李玟最近身體不適，可能是服用藥物引發副作用，導致精神不濟。

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(中時 )

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