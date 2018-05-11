父兄接連去世 高中生獨守老家各界伸援手

蘇宏翔（右）父兄接連去世，獨守老家各界伸援手。（張朝欣攝）

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雲林縣北港鎮高三學生蘇宏翔父母離異，4年前胞兄去世後與父親相依為命，不料父親又因工地意外10日往生，留下蘇宏翔1人獨守老家，11日北港鎮公所前往慰問，除了致送急難救助金，並將結合善心人士幫助蘇宏翔完成大學學業。

「父親走後全家剩下我1個人，但我會認真讀書以慰父親在天之靈」住在北港鎮扶朝里的蘇宏翔，目前就讀職校餐飲科3年級，父母離異後與父、兄住在一起，全家靠著父親做水泥工維持生計。

蘇宏翔的哥哥因小兒麻痺行動不便，父親則忙於工作，家事都是由蘇宏翔負責，但他一點都不以為苦，生活雖然拮据但一家和樂融融，4年前哥哥因病去世，蘇宏翔與父親相依為命，更加珍惜對方。

蘇父因工作勞累罹患肝硬化，但為了兒子仍每天拼命工作，今年3月在鷹架上貼磁磚時不慎跌落，雖即時送醫救回1命，但手術後一直陷入昏迷狀態，蘇宏翔每天放學到醫院照顧父親，希望父親快點醒來，沒想到10日卻傳來惡耗。

北港鎮長張勝智11日前往蘇宏翔住家致贈急難救助金，並責成社會課與里辦公室務必全力協助辦理後事與申請各種補助，同時呼籲善心人士與慈善團體伸出援手，共同幫助蘇宏翔度過難關。

蘇宏翔感謝各界的幫忙，表示父親往生後自己孑然一身，一度心灰意冷，但想到父親最希望看到他完成大學學業，因此決定化悲憤為力量，一定要考上科大餐飲系，料理父親最喜歡的食物來懷念他。

(中時 )

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