方宥心天然man 《幸福交叉線》演活女體男魂

2018年05月11日 18:16 中時 洪秀瑛

方宥心本色演出。（三立提供）

方宥心和陳璿宇演姊弟。（三立提供）

陳璿宇演女魂附體。（三立提供）

楊永維飾演方宥心男友。（三立提供）

王自強（左）與王雨妍演夫妻。（三立提供）

網路平台Vidol全新自製「一口威劇」《幸福交叉線》正式上線！演歌雙棲藝人方宥心與新人陳璿宇飾演一對彼此互看不爽的姊弟，劇中姊姊身為家中老大，每天要替任性的媽寶老弟擦屁股，還得面對爸媽的逼婚壓力。

方宥心9歲時以童星歌手出道，大學畢業後再度活躍於演藝圈，除了歌手身份也跨足戲劇圈，去年以電視劇《蘇足》受到金鐘獎女主角入圍肯定。有別於以往戲劇作品含蓄溫潤的表演，方宥心在《幸福交叉線》中越級挑戰「女體男魂」的角色，不計形象詮釋各種男生不修邊幅的姿態，拍攝時讓導演林清芳誇她根本「天然man」，演出一次到位不用任何調整，她自嘲：「就只是按下還原鍵，本色演出。」

陳璿宇是演藝圈新面孔，曾在網劇《紅色氣球》飾演因氣質較陰柔而被同學霸凌的高中生，寫實橋段受網友討論。這次為了精準呈現女性靈魂的角色做足功課，除了仔細觀察身邊女性親友的一舉一動，不斷在鏡子面前反覆揣摩姊姊方宥心的姿態，無時無刻想像自己女魂附體，導致下戲後還停留在女生模式。

對於方宥心飾演靈魂交換後的屁孩弟弟，反串靈魂是姊姊的陳璿宇覺得很到位，一場姊弟倆在床上打架的戲，陳璿宇卯足勁亂扯方宥心頭髮，陳璿宇笑說：「教訓屁孩完全沒在客氣！」

根據Vidol平台數據顯示，戲劇節目的平均停留時間落在23分鐘，反映出網路觀眾收視時間的零碎化，因應這股數位浪潮，平台方必須在內容與體驗上推陳出新，成功留住觀眾眼球。

《幸福交叉線》首先加入《Vidol》全新推出的「多視角影音技術」，打破以往一條時間軸看到底的影音瀏覽習慣，在戲劇特定段落中加入不同角色的視角片段，讓觀眾不再只是看到戲劇單一主述的面向，而能進一步感受不同角色在劇中有不同的心境與立場， 其細節安排也幫助故事內容增加立體感。

《幸福交叉線》是Vidol為網路收視觀眾量身打造的「一口威劇」，全劇3集，適合通勤、休息等零碎時間一口氣看完。為了找回主場觀眾的基礎共鳴，將故事背景設定在一個普通的家庭裡，加入靈魂交換的奇幻元素，既輕鬆又寫實地帶出家庭關係裡常會發生的問題，開啟觀眾與家人「換位思考」的想像。

(中時 )