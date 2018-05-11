台大自主聯盟：捍衛大學自主 台大學生會應凝聚學生共識

2018年05月11日 18:38 旺報 李侑珊

針對教育部駁回台大校長遴選案，台大將於12日召開臨時校務會議，討論是否重啟校長遴選程序案，並釐清大學自治的範圍，台大自主聯盟今（11）日傍晚發表聲明，訴求「捍衛大學自主，學生會應凝聚學生共識」，認為台大學生會今日所召開的記者會，並未廣泛蒐集校內學生意見，缺乏學生民意基礎，不足以代表全體台大學生意見。

台大自主聯盟表示，台大校長遴選一事延燒至今，引起廣大社會民眾關注，許多校內自治組織也因而出面發聲，「大學自主聯盟」在此非常歡迎關心校長遴選的師生們發聲，不過針對今日中午「國立臺灣大學學生會」召開記者會一事，給予幾點建議及不同意見。

對於學生會訴求之增加校務會議及遴選委員會中學生代表、維護學生權益，台大自主聯盟認為，都是整個高教體系與自主聯盟的核心目標，不過仍要重申，現階段最重要的不該是討論下一次的遴選規則，而是要求教育部依法聘任此次遴選出來的校長當選人。

而就台大學生會訴求之時間點，台大自主聯盟認為，在此也感到憂心及疑問，明日（5/12）即將召開校務會議，學生會在不到半天的時間（5/11中午）內拋出議題，並且第一時間僅僅以召開記者會的方式，向媒體說明，並沒有在事前公告全校學生此項決議，如何讓校內師生有充分時間討論與發言，進而取得共識？

台大自主聯盟指出，台大學生會在此之前沒有召開任何公聽會、辯論會討論此議案內容，就直接要在臨時校務會議上提案，或許有學生或校園內的意見對於學生比例數字有不同的看法，卻沒有一個機會與管道能夠向學生會傳達意見，沒有蒐集到廣泛同學的想法或共識，缺乏學生的民意基礎。

另外，台大自主聯盟也提到，12日召開的校務會議，在沒有充分的學生共識或搜集共識的程序過程之下，學生會議案之內容，可能難以判斷如何決定才符合整個台大之利益，屆時產生之分歧，不僅會使校務會議之進展及效率有所影響，當校務會議代表結束會議，更可能造成部分學生誤以為是校方、老師壓迫學生權益，進而產生校內師生之間的撕裂與對立，使台大持續的空轉與內耗，這些，相信都是全體師生，包括學生會不樂見的。

因此，台大自主聯盟要再一次呼籲，唯有在遵循「校園自主、捍衛法治」的狀況下，教育部「依法行政」聘任新校長當選人，才能盡快弭平校內不同聲音的拉扯，屆時研議新一任校長當選人之遴選辦法也才能和平且有效率的討論，台大師生切勿在台大最危急的時刻模糊了焦點，反而延宕了問題解決的緊迫性。

(旺報 )