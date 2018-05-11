板橋CP超高居酒屋「林桑手串本家」 省錢還能享美食

2018年05月11日 18:44 中時 徐力剛

林桑手串本家室內寬敞舒適，提供賓客絕佳品飲空間。（徐力剛攝）

招牌料理「鰻魚丼套餐」每日最高可賣出30碗以上，售價310元。（徐力剛攝）

厚切鰻魚多次塗抹特製醬汁，富含膠質魚皮與軟嫩魚肉一次滿足。（徐力剛攝）

老饕最愛「藥燉鰻魚湯」初聞中藥味香氣濃郁，入口湯頭後勁回甘，售價120／盅。（徐力剛攝）

「火燒酒蒸大蛤」內含5顆飽滿馬蹄蛤，為店內高CP值料理，售價160元／份。（徐力剛攝）

美味串物「起司雞腿肉」（圖後）與「明太子雞腿肉」（圖前）考驗廚師燒烤功力，售價皆為120元／2串。（徐力剛攝）

「櫻桃鴨蔥串」嚴選宜蘭櫻桃鴨入饌，售價120元／2串。（徐力剛攝）

配酒小食「酥炸雞皮仙貝」，售價110／份。（徐力剛攝）

特色酒款「一醉百招福 純米大吟釀」，售價1800元／瓶。（徐力剛攝）

夜晚漫步板橋，陣陣燒烤香氣吸引旅人駐足，鵝黃色燈光透過玻璃窗灑落街邊，主打串物與特色鰻魚料理雙重享受的「林桑手串本家」坐落其中，店門酒樽充滿日式風情迎接往來賓客。

緩步走入店內，耳邊傳來時下流行音樂，特色燈籠燈飾搭配木製桌椅，彷彿穿越時光隧道來到日本，1樓寬敞空間可容納35席座位，分為4人、榻榻米區及吧台區，地下1樓約25坪空間（尚未開放），提供賓客多元化選擇。

人氣餐點「鰻魚丼」做工繁複，精選台灣養殖白鰻為食材，每條重約3公斤，魚皮較厚經多次燒烤，口感更為Q彈。講求求食材新鮮度，每日現殺鰻魚運送到店，經清洗、燒烤、蒸製等過程，再進行拔刺，每次需耗時4小時。將高溫鐵網鋪上鰻魚燒烤，當油脂豐厚魚肉接觸鐵網瞬間，香氣滿溢於室令人口水直流;廚師先將魚皮烤至酥脆，透過5~6次塗刷鰻魚醬油增加風味，搭配半熟溫泉蛋、薑片及福神至點綴，軟嫩魚肉入口即化，鹹中帶甜醬汁凸顯大海風味。

品嘗美味丼飯後，不可錯過老饕最愛「藥燉鰻魚湯」，將鰻魚骨、鰻魚頭混合中藥材慢火熬煮3小時，熱騰騰魚湯從壺中流出，濃郁中藥香氣直衝腦門，風味清爽適中，回甘尾韻令人驚艷。另道「火燒酒蒸大蛤」嚴選大顆馬蹄蛤入饌，在錫箔紙上塗抹大量海鹽墊底，強調不添加水蒸煮，大蛤受熱自然流出水分，鮮嫩蛤肉滋味一絕。

居酒屋料理中，串燒最考驗廚師功力，串物「起司雞腿肉」與「明太子雞腿肉」分別在雞肉上鋪滿瑪茲瑞拉起司及自製明太子醬，一口咬下雞肉富含肉汁，搭配甜鹹風味佐料享用。美味「櫻桃鴨蔥串」高成本嚴選宜蘭櫻桃鴨入饌，以大火鎖住肉汁，燒烤至6~7分熟度食用口感最佳。

小點「酥炸雞皮仙貝」由合作養雞場直送雞皮，放入220度高溫油鍋酥炸，最後撒上些許胡椒，建議搭配清酒品嚐。特色酒款「一醉百招福 純米大吟釀」精米步合50%，使用日本青森「華想」米釀造，酒體飽滿滑順順著喉頭流下，少了嗆辣感，更多是馥郁香氣充斥口中。

林桑手串本家首間高雄門店於2017年開幕，以高品質食材是創作料理靈魂精神，在南台灣蔚為風潮，今年初台北店正式營運，吸引食家饕客慕名前來大啖美饌。

林桑手串本家店長蔡瑞晏（阿晏）受訪時表示，從居酒屋出發的林桑，此次嘗試加入鰻魚元素入饌，期望帶給賓客全新食感。目前台灣地區居酒屋市場競爭激烈，如何在紅海中走出自己的路成為關鍵？具備8年豐富燒烤經驗的阿晏分析，餐點「品質」與高「CP值」是吸引老顧客回流主因，林桑鄰近致理科大，午間時段瞄準學生商機推出外當鰻魚便當搶客，店內平均客單價落在450~500間，而美味串物考驗廚師燒烤功力，只有秉持日式職人精神堅持訓練，才能開創新全新道路。

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(中時 )