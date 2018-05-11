今年坎城紅毯環保、人道、女權抬頭 時尚品味再昇華

凱特布蘭琪穿亞曼尼舊禮服、佩戴蕭邦以道德黃金打造的蘭花耳環走紅毯，宣示環保和人道主義的主張。(Chopard提供）

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茱莉安摩爾佩戴她參與設計的蕭邦帕拉巴碧璽項鍊走坎城紅毯，用的是符合公平交易和人道主義的寶石。（Chopard提供）
茱莉安摩爾參與設計配戴的蕭邦帕拉巴碧璽項鍊，用的是符合公平交易和人道主義的寶石。（Chopard提供）
范冰冰力挺代言品牌，配戴De Beers鑽石飾品和萬寶龍Boheme寶曦珠寶表走紅毯。（Montblanc提供）
克莉絲汀史都華穿香奈兒禮服走紅毯，胸前的香奈兒雄獅胸針十分搶眼。（CHANEL提供）

有別於往年的衣香鬢影、絢麗浮華，今年坎城影展的紅毯充滿了理想色彩，不僅反性騷擾的「#MeToo」將延燒到坎城，上百位女星將在今天晚上踩紅毯抗議，主要贊助商蕭邦（Chopard）珠寶也率先採用公平交易「道德黃金」為女星打造珠寶，時尚美學再昇華，以人道主義、綠色環保和兩性平權，將紅毯文化提升到最高層次。

蕭邦（Chopard）於今年BASEL表展正式宣布全面使用符合人道和公平交易的黃金之後，茱莉安摩爾在坎城身穿Saint Laurent黑色禮服配戴一款與蕭邦合作設計的水藍帕拉巴碧璽（Paraiba Tourmaline）項鍊走紅毯，這顆碧璽源自巴西小城帕拉巴，開採過程符合公平交易和人道主義，是一顆不沾血腥、不染銅臭的寶石。

新任坎城評審團主席的凱特布蘭琪也在紅毯宣示她的主張，包括回收她在2014年的亞曼尼舊禮服、佩戴蕭邦以道德黃金打造的蘭花耳環走紅毯，以穿舊衣、佩戴蕭邦珠寶的方式支持環保和人道主義。此外她還穿Stella McCartney粉紅套裝出席活動，藉此表達反皮草和支持動物保育的主張。

身兼多家品牌代言人的范冰冰也沒閒著，身穿Ali Karoui湖水綠蛋糕裙走紅毯時，佩戴她代言的De Beers鑽石珠寶和萬寶龍Boheme寶曦珠寶表，風華絕代。克莉絲汀史都華穿香奈兒早春度假新裝，佩戴一枚香奈兒雄獅珠寶胸針，展現個性的一面。

(中時 )

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