女屋主被迫扛6成房貸氣到嗆離婚 網：U質台女邏輯

2018年05月11日 18:41 中時電子報 莊楚雯

臉書粉絲專頁《靠北老公》昨天貼出一則靠北房貸的文章，原PO裡面提到婚前兩人一起買房子，協議好登記在女方名下，「但完婚後老公卻說他4成、我6成的比例分擔開銷，原因是房子是做我的名下...」讓她非常不服，交往時明明就是AA制，也沒有占他便宜，但現在老公卻堅持「公平、合理」6:4分帳，「你就直接換一個可以跟你87分帳的老婆好了，幹！」

原PO解釋，當時還是男友的老公名下已有房子，但為了辦青年成家優惠貸款，不能有房，才協議好將房子做原PO的名字。但完婚後開了公帳戶，兩人要一起支付房貸和生活費，老公卻以公平的名義要原PO分擔6成開銷，就只因為房子是女方的，讓原PO不服！「從交往到現在『費用我都會主動出一半』現在卻跟斤斤計較出錢比例。真的真的很心寒 很難過...」。

文PO上網後，被轉貼到PTT，網友諷刺這女生果然是「U質台女」講話完全沒邏輯，「如果掛的是男生的名字，然後要老婆出四成，我看八成被女生一片撻伐」、「婚前買的離婚又不用分對方，等於現賺4成，真白癡」、「男方會不會發一篇[超幹] 別人的房子我要繳四成房貸」、「換一個更好的男人不會嗎?」

但也有人為女方平反「呃…照內文來看又不是女生要求房子要在自己名下，買之前沒講清楚，都買了才說要六四分，覺得不爽正常吧」。

(中時電子報)