女屋主被迫扛6成房貸氣到嗆離婚 網：U質台女邏輯

女屋主被迫扛6成房貸氣到嗆離婚 網：U質台女邏輯(本報系資料照、翻攝自FB)

友善列印
中時電子報

臉書粉絲專頁《靠北老公》昨天貼出一則靠北房貸的文章，原PO裡面提到婚前兩人一起買房子，協議好登記在女方名下，「但完婚後老公卻說他4成、我6成的比例分擔開銷，原因是房子是做我的名下...」讓她非常不服，交往時明明就是AA制，也沒有占他便宜，但現在老公卻堅持「公平、合理」6:4分帳，「你就直接換一個可以跟你87分帳的老婆好了，幹！」

原PO解釋，當時還是男友的老公名下已有房子，但為了辦青年成家優惠貸款，不能有房，才協議好將房子做原PO的名字。但完婚後開了公帳戶，兩人要一起支付房貸和生活費，老公卻以公平的名義要原PO分擔6成開銷，就只因為房子是女方的，讓原PO不服！「從交往到現在『費用我都會主動出一半』現在卻跟斤斤計較出錢比例。真的真的很心寒 很難過...」。

文PO上網後，被轉貼到PTT，網友諷刺這女生果然是「U質台女」講話完全沒邏輯，「如果掛的是男生的名字，然後要老婆出四成，我看八成被女生一片撻伐」、「婚前買的離婚又不用分對方，等於現賺4成，真白癡」、「男方會不會發一篇[超幹] 別人的房子我要繳四成房貸」、「換一個更好的男人不會嗎?」

但也有人為女方平反「呃…照內文來看又不是女生要求房子要在自己名下，買之前沒講清楚，都買了才說要六四分，覺得不爽正常吧」。

(中時電子報)

板橋CP超高居酒屋「林桑手串本家… 斯文里新廈名定案「斯文首善」　…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。