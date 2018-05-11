高球》球員錦標賽首輪獵鷹 潘政琮落後領先者2桿

2018年05月11日 18:43 中時電子報 黃邱倫

現年26歲、台灣旅美高球好手潘政琮，今天在總獎金1100萬美元的球員錦標賽首回合成功獵下1隻老鷹、抓下5個博蒂、吞下3個柏忌，單回合以低於標準4桿的68桿成績作收，只落後領先者2桿，並列第13名。

球員錦標賽是高球界年度第5大賽，也是PGA年度總獎金最高的比賽之一，今年冠軍選手可獨得198萬美元（約新台幣5930萬），首回合打完包含美國好手辛普森（Webb Simpson）在內共有6人以低於標準6桿的66桿並列領先。

潘政琮畢業於華盛頓大學，曾是業餘世界球王，但在轉入職業後不曾奪得PGA美巡賽勝利。這次是他第一次參加球員錦標賽，潘政琮表示，「在這座球場揮擊的每一桿，對參賽選手是嚴苛考驗，雖然挑戰難度很高，但我的目標是打進前30名。」

潘政琮本季有4場比賽打進前25名，並兩度有爭冠機會，可惜都在最後一輪敗下陣來，與生涯首座冠軍擦肩而過。

小潘今天從後9洞出發，第二洞就成功抓鳥，第三洞再度推進博蒂，打完前9洞3博蒂、1柏忌，打得相當出色，比賽來到後9洞，小潘雖在第10洞吞柏忌，但隨即穩住陣腳，接連在第14與第16洞抓鳥，並且在第18洞5桿長洞中帥氣獵鷹，成為他今天代表作，尤其是他第3桿直攻果嶺切球入洞，激動地讓他振臂狂吼，也讓PGA官網特別撰文報導，強調他在首回合推桿表現超優。

「真的很多觀眾，天氣也很好，整個氛圍真的很像大滿貫賽。」潘政琮透露，自己第1天的推桿狀況真的很好，從後9洞出發的他，下場後的第1洞就靠著8呎推桿保帕，接下來兩洞都順利抓到小鳥。

對於自己第1天的表現，潘政琮坦言，能繳出68桿讓他很滿意，尤其是些困難的球位，都有把球即時救回來，所以當他站上果嶺時，「我的心態可以比較平穩，推桿的壓力沒有那麼大，所以才推進了好幾顆遠的。」

目前潘政琮與領先者之間只有2桿差距，他強調，自己的狀況不錯，但接下來還有54洞要打，「54洞可以發生很多事，我只需要執行我的賽前計畫、打出好求，並看最後能有怎樣的結果。

(中時電子報)