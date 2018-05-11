以色列成全球第5大武器出口國！去年就賣3千億

一架以色列F-16戰機。(圖/美聯社)

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以色列F-15戰機。(圖/美聯社)

以色列去年的軍事出口額度大幅成長了4成，合約總金額更高達92億美元，將近3千億台幣，相當驚人。這已經是以色列武器出口連續第3年顯著成長了。而以色列最大的出口市場就落在亞洲國家，印度和越南是他們的主要客戶。這也讓以色列一舉成為僅次於美、俄、法、德等大國之外，全球第5大武器供應國。

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根據以色列商業新聞《全球》(Globes)報導，以色列國防部報告說，以色列國防出口連續3年穩定增長，2017年再度大幅成長了40%，躍升成為全球第5大武器出口國，僅次於美國、俄羅斯、法國和德國等軍事供應大國。

以色列國防部說，主要售出的武器種類近8成都是飛彈和防空系統，其次才是雷達和電子戰系統，以及升級武器平台和航空電子設備等交易。另外由於近幾年，無人機市場逐漸崛起，因此出口總額的其中2%，是以販售無人機為主。

另據《耶路撒冷郵報》(The Jerusalem Post)報導說，去年以色列國防出口的合約總金額高達了92億美元，近3千億新台幣。主要出口市場集中在亞太地區，佔出口總額的58%，其次才是歐洲和北美市場，分別占比21%、14%。

一份斯德哥爾摩國際研究所的報告指出，由於印度儼然成為以色列的主要武器出口大國，兩國關係因此產生了變化，而且雙方軍事合約大多以秘密交易進行。去年，印度向以色列購買了飛彈、無人機和武器系統等軍事裝備，金額高達7.5億美元。

此外，越南去年則向以色列購買了1.42億美元的軍火，位居以色列的第2大客戶。

報導指出，以色列國防工業的質量和技術，似乎在近幾年逐漸受到國際買家的肯定和信任，讓以色列在武器市場上嶄露頭角。

(中時電子報)

文章來源：ISRAEL'S DEFENSE SALES GREW 40 PERCENT OVER PAST YEAR

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