綠色恐怖揚名國際!？ 半島電視台採訪王炳忠

半島電視台(Al Jazeera) 採訪王炳忠。(圖/王炳忠臉書)

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中時電子報
/綜合報導

大陸男子周泓旭涉嫌共諜案牽連新黨青年軍王炳忠等人，檢調曾對王炳忠在家等處所突擊搜索。近日檢方又依涉嫌違反國家安全法，諭令王炳忠限制出境、出海、住居。王炳忠稱檢方動作為「綠色恐怖」，另王炳忠主張「兩岸統一」，引起國際知名媒體半島電視台 (Al Jazeera) 關注，今天特地來台採訪他。網友嘆稱「台灣的不公義，已引起國際媒體的注意。」

台北地檢署偵辦周泓旭涉來台發展共諜組織案，懷疑新黨青年軍王炳忠等人已被周滲透，接受國台辦金援組成「星火秘密小組」，透過其設立「燎原新聞網」主動發展共諜組織。檢方七日以偵字案被告身分約談王，歷經四小時庭訊，檢方依涉犯國家安全法諭令王限制出境、出海及住居後請回。預計近期將偵結，王等人恐被起訴。

由於，台灣統獨問題、兩岸關係紛擾不斷，王炳忠恰好身陷其中，引發國際媒體關切。國際知名媒體半島電視台(Al Jazeera) 邀請王炳忠以個人及新黨發言人立場進行訪問。

據王炳忠表示，訪問內容包括：統獨的言論自由、川普任內的兩岸關係，以及猶如「株連十族」最近鬧得沸沸揚揚的周泓旭案等。半島電視台將對此專門製作紀錄片，還要再採訪王炳忠被綠色恐怖搜索的現場，以及跟拍王炳忠在台灣宣揚統一理念的活動，最後配上英文旁白及字幕播出。

網友留言除幫王炳忠加油、按讚外，並表示「半島電台的採訪，可見台灣的不公義，已引起國際媒體的注意。」

(中時電子報)

王炳忠臉書
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