年輕後進憶管中閔：感謝他讓我成為「巨人肩上的菜鳥」

2018年05月11日 19:14 旺報 簡立欣

台大12日舉行第二次臨時校務會議，討論如何因應教育部駁回校長遴選結果；當事人管中閔11日在臉書轉貼年輕後進謝宇程文章〈站巨人肩上的菜鳥，因「革新者胸懷」才能放肆發言〉，謝宇程文中回憶2016年與管中閔短暫互動，並感謝管中閔的胸懷與眼界。對此管中閔只說「看到宇程的文章，講到兩年前的舊事」，但隱然也透露出有志難伸的悵然。

謝宇程表示，自己曾受邀在2016年全國大專校長會議擔任與談人，談「國際卓越特色大學」如何創建與經營，主題是：「尖端企業的市場策略與組織原則，對高教的優質化的啟發」，當時另一個講者就是管中閔。而謝宇程能受邀，是因為他花了4年調查採訪多國大學的創新方案，並在專欄和書籍之中討論大學的陳疴、弊病、僵化制度，探討在產業發展與人才需求快速變遷的時代，台灣需要的高教面貌。

雖然管中閔在會前會以及會議當天、事後的電子郵件都很親切關懷、問候他，但讓謝宇程很失望的是，會議當天不管是他之前的政大、清大校長演講，或是他和管中閔的各自演說，台下的大學校長們都是「精神渙散，面如死魚，毫無反應」。會議結束，他和管中閔的互動也暫時畫下句點。

謝宇程說，在重視頭銜的學術界，他這樣一個「局外人」顯然不夠分量；因此事後他常常想，到底是誰推薦他去演講？他猜想就是管中閔，就算不是管中閔推薦，至少他樂於接受和這個菜鳥同台，「而且從頭到尾對我的奇特言論都表達高度的尊重與支持。……站在巨人的肩上可以看得更遠，而管教授曾借他的肩，讓我這隻菜鳥鳴叫一次，好讓更多人聽到。」

謝宇程說，要看一個地區的水準，就看它的廁所；看一個人的胸懷，就看他怎麼對待地位比他低的人。管中閔的心量與為人，讓他銘記在心。近日台大校長遴選爭議，他的看法是：誰可以有胸懷與眼界，讓不同於傳統的意見得以進入議程、允許顛覆性的方案提出甚至採行？如果當前台大/台灣高教界迫切需要改變，這個問題也就極端重要。「如果管中閔先生無緣為台大執燈掌舵，我為台大覺得非常、非常、非常遺憾。」

(旺報 )