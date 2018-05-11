台中花博門票代售、行銷費 遠低於台北

2018年05月11日 19:29 中時 盧金足

台中市府交通局長王義川表示，台北花博總預算約125.93億元，台中花博總預算約88.172億元，行銷預算無論總額或比例，都遠低於台北花博。（盧金足攝）

2018花博是台灣的花卉盛會，市長林佳龍11日表示，花博預估會吸引800萬參觀人次，交通局長王義川公布截至5月1日為止，花博卡申請同意書共收件110萬6000多份，陸續完成花博卡作業，他強調，台北花博總預算約125.93億元，相較之下，台中花博總預算約88.172億元，行銷預算無論總額或比例，都遠低於台北。

台中花博各項工程與策布展進度順利，市議會11日進行花博專案報告，有議員憂心網路謠言持續抹黑花博，要求市府澄清，有議員則質疑台北花博代售服務總經費預算低於台中。

王義川澄清，台中花博代售服務總經費3.8億元，台北花博則為5.27億元，而國外內行銷預算約1.9億元，比例約2.15％，皆遠低於台北花博，而花博卡可一日免費入園，之後入園還可半價，絕對非一次性使用的票卡。

此外，花博期間有2000家以上特約商店優惠，可做悠遊卡使用，公車10公里免費，也可用於便利商店小額消費，市府謹慎使用花博經費。

王義川指出，截至2017年底，台中花博國內外宣傳行銷約執行8178多萬元，台北花博同期宣傳預算花費約1億3811多萬元，台中足足少了5633多萬元，用更少預算發揮大效益。

(中時 )