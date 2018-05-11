酒迷福音！晶英國際行館將引進限量酒款「獺祭早田」、「獺祭燒酎」

2018年05月11日 19:18 中時 徐力剛

獺祭酒吧推出各式特色美饌，滿足饕客味蕾。（圖片提供／晶英國際行館）

前往獺祭酒吧享受夜晚舒適氛圍。（圖片提供／晶英國際行館）

晶英國際行館未來將引進限量酒款「獺祭早田」。（圖片提供／晶英國際行館）

去年開幕的晶英國際行館攜手「UKAI TEI」、「獺祭」2大品牌，在南台灣打響名號，日前更邀請日本旭酒造社長櫻井一宏來台客座，現場介紹獺祭二割三分、三割九分、氣泡濁酒等酒款，吸引酒迷爭爭相朝聖。活動中櫻井一宏也宣佈，未來預計每半年將來到晶英國際行館舉辦粉絲見面餐酒會。

館內獺祭酒吧同步推出全新菜單，特色料理包括烏魚子蘋果沙拉、時令水果佐帕瑪火腿、獺祭酒蒸蛤蠣、帕瑪森乳酪燉飯、炭烤東寶豬香腸佐蕈菇及嚴選炸牡蠣等美饌。針對頂級酒款「磨之先驅」，特別設計小點「千島湖魚子醬拼盤」，以Bellini小麥餅、Melba toast，搭配蛋白、蛋黃碎、酸豆碎、洋蔥碎、蝦夷蔥、酸奶等佐料，令饕客難以忘懷。

獺祭酒吧未來將引進「獺祭早田」、「獺祭燒酎」等多種酒款，其中以紀念研發「二氧化碳奈米微氣泡殺菌法」的早田保義教授而設計「獺祭23早田」尤為珍貴，早期日本酒使用麹菌發酵釀造，以加熱法進行殺菌，透過二氧化碳奈米微氣泡殺菌法使麹菌窒息達到除菌效果，完整保留日本酒豐富韻味。

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(中時 )