桃園八德區環境景觀及活化閒置空間 呂林小鳳極力爭取

市議員呂林小鳳（右）會同市長鄭文燦視察八德3處景觀，爭取活化。（甘嘉雯攝）

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市議員呂林小鳳會同地方人士視察八德3處景觀，爭取活化。（甘嘉雯攝）
八德地區有多處景觀將活化。（甘嘉雯翻攝）

為改善八德區環境景觀及活化閒置空間，市議員呂林小鳳爭取利用區內閒置公有地進行景觀綠美化，來提供市民優化舒適的生活空間，11日會同市長鄭文燦等地方人士，視察八德區和平路991巷58弄等3處鄰里景觀綠美化遊憩點。

根據區公所規畫，預計綠美化遊憩點為和平路991巷58弄、和平路1189巷及中華段1187-22地號，呂林小鳳說，和平路991巷58弄國光社區座落八德區中華段1172地號國有土地，面積383坪，為經濟部經管隔離綠帶，2017年完成範圍內既有設施全面檢討更新，及植栽修剪綠美化。為持續環境更新改造的效益，經鄭市長協調經濟部同意區公所受託綠美化維護管理。

而和平路1189巷內綠帶綠美化，呂林小鳳說，這塊土地座落八德區中華段919地號等10筆國有地部分範圍，規畫使用面積約1000坪，為經濟部經管隔離綠帶，規畫先行進行植栽修剪及景觀座椅設置，以維護環境整潔及景觀美化。

至於中華段1872-22地號，面積為89坪，為國有財產署經管之國有抵稅地，呂林小鳳說，為建置區域特色景觀地點點，區公所與市府向國有財產署申請綠美化代管，並規畫全面種植彩色區塊地景植物，後續維護管理將由大湳里共同認養維護。

(中時 )

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