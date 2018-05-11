校方苦籌旅費 盼女網隊小選手為國爭光

嘉義縣立永慶高中國中部女網隊，將於8月13日代表台灣參加第30屆日本山中湖國際青少年軟式網球錦標賽。（張伊珊攝）

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嘉義縣立永慶高中國中部女網隊，日前勇奪今年全國青年盃中小學軟式網球錦標賽女子組冠軍，獲得中華民國軟式網球協會推薦，將代表台灣參加第30屆日本山中湖國際青少年軟式網球錦標賽。但因出國比賽費用龐大，校方正積極尋找經費，也盼外界贊助，讓小選手為國爭光。

校長蘇淵源表示，青年盃是全國網球5大賽事，要奪冠實在不容易，也創下嘉義縣網球史上全國最佳成績，更獲體育協會推薦，將於8月13日赴日比賽8天。雖有補助但旅費仍不足，加上體育班學生多半家境並不富裕，希望借助社會力量，讓孩子們能順利成行。

蘇淵源指出，目前規畫參賽團為6名選手及2名見習生，加上教練葉佳霖及體育組長等共10人，每人旅費租估4萬5000元，所需總經費約40多萬元；嘉義縣府教育處補助9萬元，中華民國軟式網球協會補助5萬元，太保市體育會協助募得1萬元，有網友得知訊息捐助1萬元。

女網選手江旻育、黃沛棻、翁子涵、簡珮真、翁子淇及簡妙樺6位選手，自國小三年級起開始練網球，畢業後離家到永慶高中國中部住校就讀，每天利用放學後及周末假期苦練。頂著烈日練球也不覺辛苦，因為對她們而言，網球儼然已成為生命的一部分，「網球是人生中沒辦法離開的一件事」，有不少人的夢想是成為國手，甚至希望能打進亞運。

(中時 )

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