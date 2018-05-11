提前過母親節 沈建宏下廚露一手

2018年05月11日 19:08 中時 洪秀瑛

沈建宏和愛犬wi-fi提前陪媽媽過節。（達騰娛樂提供）

沈建宏在《阿青，回家了》演技大爆發。（達騰娛樂提供）

沈建宏希望拚到一張金鐘獎入圍門票。（達騰娛樂提供）

沈建宏主演的電視電影《阿青，回家了》今年獲邀為第40屆金穗獎閉幕片，獲得廣大迴響，中天電視及導演周美玲也將幫他報名金鐘迷你劇集男主角，沈建宏又驚又喜，「很開心，但同時壓力也大，聽說今年報名的對手強勁，像是有影帝吳慷仁、莊凱勛等人，他們都超優秀，這次如果能拿到金鐘入圍門票，我就很開心了。」

童星出道的沈建宏，在電影《刺青》裡飾演患有解離症的阿青、公視《老街狂想曲》中是個有亞斯伯格症的家偉、《阿青，回家了》裡的妥瑞氏症患者，他為每個角色做足功課，演技上也有不同發揮。他已有15年演戲經驗，「演員就是要『真聽、真看、真感受』」，透露自己多次在導演周美玲講戲時落下男兒淚「太虐心了，我聽的時候很心疼我的角色。」

沈建宏近期隻身到北京工作，出發前提早送母親節禮物盡孝心，除了首次為媽媽下廚做好料，更將愛犬託付給家人，「送上Wi-Fi（狗名），希望媽媽看到牠就可以想到我，在台灣就不會太寂寞。」下廚習慣的他，難得大顯身手做一桌好菜，做完之後笑說「我會不會做太多了？」沈媽媽大誇兒子的廚藝，「我做了20幾年的菜，第1次吃兒子煮的菜，還不錯。」

(中時 )