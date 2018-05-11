中華電信499方案惹怒老客戶 消保官要求檢討

2018年05月11日 19:18 中時 譚宇哲

中華電信499上網吃到飽優惠方案引爆排隊搶辦熱潮，卻讓資費較高的老客戶「氣噗噗」，新北市消保官表示，該方案5月9日推出以來，全國不滿排隊久候及繳交高額違約金的相關申訴案件已超過150件，已要求中華電信加以檢討，並提出有效改善措施。

新北市法制局長黃怡騰表示，以中華電信原有的1399元大4G單門號方案為例比較499元吃到飽方案，兩者網內通話同樣免費，1399方案的網外免費通話雖多10分鐘，但市話通話卻少了55分鐘，顯然不如499吃到飽方案優惠。

而辦理1599、1799甚至2699方案的高資費用戶不見得能享受到更多網外及市話的通話優惠，反而是綁約越長，吃虧越大，老客戶或剛綁長約的客戶若要解約改辦499吃到飽方案，還得再付高額違約金，等於被中華電信剝削2次，引發消費者不滿。

消保官表示，中華電信代表於11日記者會上僅針對顧客申辦499專案等待過久一事提出道歉，承諾將採取門市業務分流、部分門市延長營業時間以及擴大人力彈性調度等措施因應，但對於老客戶及新近綁長約客戶要求減少違約金轉為499吃到飽方案的訴求，並無具體回應，只提出會對老客戶提供原有的抽獎或購機優惠等方案，遭民眾批評是口惠而實不至。

消保官強調，已要求中華電信進行檢討並提出有效改善措施，兼顧老客戶權益及感受，也呼籲NCC應拿出魄力，糾正中華電信罔顧老客戶權益的行為。

(中時 )