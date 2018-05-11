中華電信推499方案員工累爆 北市勞動局稽查確認違反勞基法

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中華電信推出499網路吃到飽方案，吸引大批民眾前往各門市換約，不過這也讓員工累爆，傳出過勞。北市勞動局今前往稽查，走訪2門市都發現員工1日正常工時加上延長工時超過12小時，違反《勞基法》，將被開罰2萬至100萬元；另外，因沒有過勞預防、暴力預防計畫和規範，也違反《職業安全衛生法》。

勞動局今稍早表示接獲檢舉，電信業員工因促銷方案，出現超時過勞情況，竟工作至凌晨才下班，因此將啟動勞檢。

勞檢處長江明志剛剛受訪表示，中華電信門市人員組成，店長、副店長一般是由中華電信員工擔任，其餘員工則是中華電信100％投資的子公司「宏華國際」員工。今前往南區服務中心、信義區華納威秀旁2門市稽查，發現都有員工1日正常工時加延長工時超過12小時，確定開罰2萬至100萬。但何時開罰、罰多少，要待勞動局確認；而如果其他縣市也去稽查發現一樣狀況，也可以再另外開罰。

其次，此次勞檢也稽查《職安法》部分，宏華國際違反324-2條、324-3條，分別是沒有訂定「過勞預防」、「暴力預防」的計畫與措施；中華電信則在暴力預防部分，雖有計畫，但是近3年都無實施記錄。江明志說，這部分第一次稽查違規並無罰則，會先通知業者改善，若之後又發現違規，則可處分3萬至15萬元。

他也透露，此次稽查發現，電信業者推出的促銷方案真的苦了第一線員工，尤其華納威秀旁的門市，因為規模大，勞檢員看了都覺得不忍心，「真的是一團亂！」

勞動局也表示，中華電信今天下午在記者會中說，將採取門市業務分流、延長營業時間、擴大人力彈性調度等措施因應消費者湧入門市，但如果因此無足夠支援人力、改善勞動條件，不排除勞檢處繼續進行勞檢。

(中時 )

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