追求性別平等 母親節前夕35歲爸爸讓兒子從母姓

媽媽吳蕙如說，不管小孩從父姓或從母姓，他都是我們家的寶貝。（林雅惠攝）

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23歲吳蕙如2017年生育一個兒子，在先生推動性別平等運動及建議下，將目前唯一獨生子從母姓吳，公公婆婆也給予支持，認為不論是從父姓或從母姓，一樣是父母疼愛的寶貝及他們疼惜的孫子。

在母親節前夕，高市婦女新知協會公布一項調查，指過去2年來向法院聲請子女改從母姓的175案例中，共有161件成功獲得法官判准，改姓成功率高達92％。

不過，該會也指出聲請改母姓的案件中，大多數是因為父親失職或疏遠，法官判決以父親未盡責任為主要理由。為此，高雄新知邀請一對新手爸媽黃佳平、吳蕙如現身說法，分享他們讓兒子從母姓的「創意擇姓策略」，呼籲社會大眾拋開「父失職，才能從母姓」的前提偏見。

新手媽媽吳蕙如說，當初先生建議讓兒子從母姓，雙方溝通後決定從1至60當中各選30個數字，兒子幾分出生，就由選中該數字的人姓氏「勝出」，最後是她挑選的9選中，因此兒子跟她姓吳。

新手爸爸黃佳平說，身旁很多有孩子的朋友在知道他兒子從母姓後，表示也曾有想讓自己子女跟著媽媽姓的動機，但因長輩觀念仍停留在傳承父系血脈的傳統價值觀，因此作罷。

阿公黃肇新說，姓氏作為父系家族傳承血脈的現況應該要打破，孫子是兩家族的寶貝，不應像傳統依姓氏有內外孫之區分。自己雖然是事後得知兒子媳婦用自己的方式為孫子選擇姓氏，但他全力支持，希望未來其他年輕人若要讓子女從母姓時，阿公阿嬤不要成為反對的主要阻力。

(中時 )

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