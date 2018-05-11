正修專技成果發表生創體驗營

正修科大學生與高中職生玩起戴圍兜兜喝牛奶，氣氛相當熱絡。（林雅惠翻攝）

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正修科技大學生活創意學院「專業技能成果發表會暨生活創意體驗營」今天登場，透過競賽、表演及體驗，高中職師生更認識各系所特色，8系學生並與高中職生玩起記憶遊戲、戴圍兜兜喝牛奶，氣氛相當熱絡，晚間並有一場別開生面的「在地食材創意料理成果發表會」，由餐飲管理系師生領軍演出精彩的冰雕蔬果秀。

校長龔瑞璋表示，正修跨領域整合各系給學生全方位的學習，培育出最受企業歡迎的職場尖兵。

由正修科大生活創意學院舉辦的「專業技能成果發表會暨生活創意體驗營」開幕前，特安排一場舞蹈隊演出的迎賓舞炒熱氣氛，緊接著各系派出8位「節目主持人」在一分鐘內把系所最具特色的地方呈現給在場的高中職學生，主持人再用最熱情方式邀請現場未來的學弟妹上台和他們pk才藝，包括有比賽彩繪指甲油、戴圍兜兜手持奶瓶喝可樂、換尿布、鋪餐巾、摺桌巾，氣氛超「High」。

本次受邀來賓包括有市府教育局長范巽綠、觀光局長曾姿雯、教育局主任秘書游淑惠及文山高中、立志中學、三信家商、明誠中學、龍華國中等校長，嘉義以南知名高中職校師生前來參加，場面盛大。

「專業技能成果發表會暨生活創意體驗營」由各系自行佈置競賽體驗場地，休閒運動系的運動舞蹈秀與九宮格趣味競賽、妝彩系的時尚彩妝秀，數位系VR虛擬實境體驗及應外系的英文話劇等，高中職生感受深刻。

生創學院院長莊文典表示，因龔校長重視，正修科大雖不是體育大學，卻也能培育出優秀運動選手，如奧運舉重金牌選手許淑淨、2017世大運舉重銅牌選手高展宏及日前剛在全國大專女排運動聯賽粉碎台師大8連霸美夢而贏得冠軍的正修女排，曾獲大專院校現代舞特優第一名的舞蹈隊，更代表學校參與校內外大型活動如高雄藝術節燈會遊行，近年來更應邀海外演出。

白天活動結束後，晚間選在學生活動中心舉辦「在地食材創意成果發表會」，由餐飲系主任吳許得與副教授劉文得帶領師生以10道結合在地食材的創意料理，席開40桌配合舞蹈表演，並結合正修女子排球隊勇奪UVL大專排球聯賽公開一級女子組冠軍慶功宴，盛情款待老師與高中職教師，更展現冰雕與蔬果藝術，藉以秀出餐飲系的成果。

(中時 )

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