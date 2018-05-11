有個性的吸睛三明治！貳樓新品牌「包果」大玩創意台味

2018年05月11日 19:35 中時 何書青

包果提供手搖茶系列飲品，主打「黑糖珍珠拿鐵」、「抹茶草莓珍珠拿鐵」、「夏日百香綠」、「任性柚柚柚果茶」、「雷夢愛玉」5款品項。（包果提供）

貳樓餐飲集團今年正式推出全新品牌「包果」，以全台獨創的「慢煎奶油三明治」做為主力商品，沿襲貳樓品牌的創新精神，融入道地的台灣味道與美味隨「食」精神，不僅口味選擇多樣，也更貼近新世代族群的需求，讓顧客享受獨特新穎的用餐體驗。

包果「慢煎奶油三明治」以「烤-煎-烤」獨門工法，透過高溫將濃郁的榛果奶油香鎖進吐司的每吋縫隙裡，花費5分鐘成就吐司香、酥、脆的口感，更大膽將菜脯、小魚乾、麻糬、黑糖珍珠等台灣人熟悉的經典食材夾入三明治中，讓人一口咬下就能感受濃濃台灣味。而吐司外觀更以清水模建築工法為靈感，使用蝶豆花和竹炭，調製出特殊吸睛的灰色吐司，打造史上最有個性的「慢煎奶油三明治」。

包果「慢煎奶油三明治」分為《牽掛系列》和《牽拖系列》。《牽掛系列》以多種創意口味組合搭配，其中多款品項更混搭台式食材配料，打造意想不到的絕配口感；「辣台妹三明治」以鹹香的菜脯搭上麻辣花椒與厚實里肌，一口咬下香辣過癮，「糯米欠揍」將經典台式麻糬裹上花生粉包覆在吐司裡，喚醒記憶中熟悉味道，而「雞爺Hen辣三明治」選用多汁Q彈的匈牙利辣味去骨雞腿排搭配花椒小魚乾，彈牙雞腿肉搭上酥脆小魚乾，獨特口感。

《牽拖系列》則是將海量的莫札瑞拉起司夾入三明治中，驚人的牽拖尺度滿足起司控大口牽絲的慾望；「1M」以驚人的起司量做成拉1公尺都不會斷的起司瀑布，讓三明治不只好吃還可以玩，「大珠小珠落玉盤」夾滿黑糖珍珠與濃濃奶酥和起司，甜蜜滋味保證讓你口水直流，「長髮公主」將肉醬義大利麵夾進吐司裡，創新滋味讓視覺、味覺都滿足。

包果也讓三明治的飲料搭檔重新洗牌，看準台灣人熱愛手搖茶飲、一年喝掉超過10億杯，因此推出手搖茶系列，主打「黑糖珍珠拿鐵」、「抹茶草莓珍珠拿鐵」、「夏日百香綠」、「任性柚柚柚果茶」、「雷夢愛玉」5款品項，不只新鮮好喝，繽紛外型也迎合年輕世代喜愛的吸睛飲食。

包果師大店的空間設計融入品牌精神，採階梯式座位，顧客可自由選擇喜歡的區域，一個人用餐也自在。大面落地窗保留自然採光，一旁復古美式的紅磚牆的標語：I am Hipster更代表著一種生活態度，煎台則以大面透明玻璃作區隔，讓餐點製作過程一目瞭然，希望顧客帶給顧客沒有框架與拘束的愜意感。

(中時 )