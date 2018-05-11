男主播逛窯子？雞同鴨講真尷尬

「南投仁和上品」款的梨形壺。(戴忠仁提供)

友善列印
中時電子報
綜合報導
「頭份泉成」款的梨形壺。(戴忠仁提供)
戴忠仁：鶯歌陶瓷博物館的特展不能錯過。(戴忠仁提供)
戴忠仁採訪紫砂專家黃怡嘉。(戴忠仁提供)

戴忠仁：「你可以幫我問問看仁和上品的窯址在那裡嗎？」

友：「窯子 ？要上品的？！你要去逛？」

戴：「有這麼大？還可以逛？」

友：「聽說台北的比較大。幹嘛跑那麼遠？」

戴：「仁和上品台北也有？」

《國寶檔案》主持人兼資深新聞主播戴忠仁和朋友電話中的雞同鴨講，差點讓他變成窯子哥。

原來戴忠仁在採訪「當紫砂遇見台灣」專輯時，發現一些從沒見過的茶壺，外型就是紫砂梨形壺，但卻是日據時代在台灣本地生產的茶壺，用的原材料也是台灣土。

戴忠仁表示，「南投仁和上品」、「南投上頂品」、還有「頭份泉成」等款識出現在一些老茶壺上，顯示南投、苗栗等地在以前就有仿紫砂壺的生產，但確實地點成謎。於是戴忠仁電話拜託當地的朋友去了解窯址在那裡，以便去一探究竟，沒想到朋友卻誤解成窯子！

不過後來朋友弄清戴忠仁探詢的原由，對於南投曾經製造紫砂壺也非常訝異。戴忠仁表示，紫砂茶壺當代的第一波興盛是台灣人帶動的，中國茶文化也是台灣保持的最好，但台灣人對古人陳鳴遠紫砂可津津樂道，卻對台灣近當代的紫砂發展軌跡很陌生，戴忠仁表示，這次的專輯應該來的正是時候。

國寶檔案「當紫砂遇見台灣」專輯將於下週一(14日)晚間11點，在人間衛視頻道首播。

(中時電子報)

提前過母親節 沈建宏下廚露一手 張清芳掏50萬挺公益 任賢齊榮總…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。