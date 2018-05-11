男主播逛窯子？雞同鴨講真尷尬

2018年05月11日 19:21 中時電子報 綜合報導

「頭份泉成」款的梨形壺。(戴忠仁提供)

戴忠仁：鶯歌陶瓷博物館的特展不能錯過。(戴忠仁提供)

戴忠仁採訪紫砂專家黃怡嘉。(戴忠仁提供)

戴忠仁：「你可以幫我問問看仁和上品的窯址在那裡嗎？」

友：「窯子 ？要上品的？！你要去逛？」

戴：「有這麼大？還可以逛？」

友：「聽說台北的比較大。幹嘛跑那麼遠？」

戴：「仁和上品台北也有？」

《國寶檔案》主持人兼資深新聞主播戴忠仁和朋友電話中的雞同鴨講，差點讓他變成窯子哥。

原來戴忠仁在採訪「當紫砂遇見台灣」專輯時，發現一些從沒見過的茶壺，外型就是紫砂梨形壺，但卻是日據時代在台灣本地生產的茶壺，用的原材料也是台灣土。

戴忠仁表示，「南投仁和上品」、「南投上頂品」、還有「頭份泉成」等款識出現在一些老茶壺上，顯示南投、苗栗等地在以前就有仿紫砂壺的生產，但確實地點成謎。於是戴忠仁電話拜託當地的朋友去了解窯址在那裡，以便去一探究竟，沒想到朋友卻誤解成窯子！

不過後來朋友弄清戴忠仁探詢的原由，對於南投曾經製造紫砂壺也非常訝異。戴忠仁表示，紫砂茶壺當代的第一波興盛是台灣人帶動的，中國茶文化也是台灣保持的最好，但台灣人對古人陳鳴遠紫砂可津津樂道，卻對台灣近當代的紫砂發展軌跡很陌生，戴忠仁表示，這次的專輯應該來的正是時候。

國寶檔案「當紫砂遇見台灣」專輯將於下週一(14日)晚間11點，在人間衛視頻道首播。

(中時電子報)