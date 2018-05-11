屏東縣圖書館整建動土 打造屏東「總圖」

屏東縣立圖書館整建工程11日舉行動土儀式，未來將成為屏東的「總圖」，各年齡層都有專屬的閱讀區。（潘建志攝）

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屏東縣立圖書館整建工程11日舉行動土儀式，未來將成為屏東的「總圖」，各年齡層都有專屬的閱讀區。（潘建志攝）
屏東縣立圖書館整建工程11日舉行動土儀式，未來將成為屏東的「總圖」，各年齡層都有專屬的閱讀區。（潘建志攝）

屏東縣立圖書館整建工程11日舉行動土儀式，預計明年7月完工後，將成為屏東的「總圖」。未來圖書館空間將擴大，規畫不同年層專屬的閱讀區，也有多元文化專區等多國語言書籍，藏書更豐富，提供縣民更優質、舒適的閱讀空間。

縣立圖書館建築物已30多年，內部空間不足、動線不良、設備老舊；縣府因此爭取超過2億元預算啟動整建工程，希望打造為屏東的總圖，去年底上網公告發包，歷經4次流標後，終於順利於11日動土。

改造後的縣圖樓地板面積由2200多坪增加至2573坪，座位擴增為700位以上。建築師張瑪龍說，新圖書館因應網路科技潮流，以開放式的多元化功能為設計理念，除了圖書館功能外，也融合文創、共作概念，吸引更多人親近圖書館。

新圖書館將增建新入口大廳，做為休閒閱讀區，並規畫學齡前、幼稚園、國小等各階段兒童專屬閱讀區；2樓除了一般書庫區，也設計空中閱讀花園區，讓民眾能敞佯在陽光中閱讀。

3樓設置青少年專屬區域，包括筆電區、創客小間、動漫圖書區等；4樓為屏東文學館，將展示屏東作家手稿及作品集，並設置多元文化專區，蒐藏更多其他國語言書籍。

縣長潘孟安表示，目前全縣圖書館藏書達590萬冊，縣府將2018年訂為屏東縣文藝復興年，就是由圖書館打頭陣。總圖為位千禧公園內，重建後能鼓勵民眾更親近書香，透過閱讀的學習與成長，增加知識內涵與軟實力。

(中時 )

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