好驚喜！屏科大外籍生魯凱文化初體驗

屏科大外籍生到霧台鄉大武部落，體驗魯凱族獨特的人文風情，第一次接觸都感到非常驚豔。（潘建志翻攝）

友善列印
中時
屏科大外籍生到霧台鄉大武部落體驗魯凱族文化，並享用豐盛的大武風味餐。（潘建志翻攝）
屏科大外籍生到霧台鄉大武部落體驗魯凱族文化，體驗大武森雞飼養過程，外籍生興奮抱著大武森雞。（潘建志翻攝）

為了讓外籍生體驗台灣原鄉深厚的文化底蘊，屏東科技大學森林系舉辦「魯凱的部落課－Labuwan文化體驗課程」，邀請19名外籍生到霧台鄉大武部落參訪，透過部落巡禮解說、享用部落風味餐、體驗生態旅遊及部落林下經濟，許多外籍生直呼「好特別！」

「Labuwan」是大武部落的魯凱語稱呼，意思是「原本就在這裡的強大部落」。八八風災後，族人不願意離開家園，屏科大森林系主任陳美惠團體因此輔導部落，發展生態旅遊與林下經濟，逐步建立部落生產自給自足系統。

11日陳美惠團隊邀請學校10國19名在學國際生到大武部落體驗魯凱文化，解說員帶領走石板街道，拜訪耆老家族、教會，了解部落故事。學員們也學習手作花環，並到族人種植的山當歸田拔雜草、到雞舍撿雞蛋、將鮮菇太空包循環回收；並享受吉拿富、阿拜、水煮芋頭、山當歸葉炒蛋、山大武森雞湯、紅藜茶等原住民風味餐。

印度學生古凱文說，雅利安文明和印度教信仰都強調人類要與自然萬物和諧共存，台灣原住民文化也和森林非常和諧相處。越南學生莊氏嬋茹說，生態旅遊和林下經濟目前也是越南熱門議題，希望體驗台灣特有的原住民生態旅遊。

陳美惠說，這次活動希望提升外籍生對在地的認同感，也希望藉由他們的部落旅遊介紹與心得，將台灣原住民部落生態和人文之美，讓他們國家的人認識，成為文化傳播的橋樑。

(中時 )

屏東縣圖書館整建動土 打造屏東… 6旬奶奶兼母職養育2孫子 獲選模…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。