好驚喜！屏科大外籍生魯凱文化初體驗

2018年05月11日 19:35 中時 潘建志

屏科大外籍生到霧台鄉大武部落體驗魯凱族文化，並享用豐盛的大武風味餐。（潘建志翻攝）

屏科大外籍生到霧台鄉大武部落體驗魯凱族文化，體驗大武森雞飼養過程，外籍生興奮抱著大武森雞。（潘建志翻攝）

為了讓外籍生體驗台灣原鄉深厚的文化底蘊，屏東科技大學森林系舉辦「魯凱的部落課－Labuwan文化體驗課程」，邀請19名外籍生到霧台鄉大武部落參訪，透過部落巡禮解說、享用部落風味餐、體驗生態旅遊及部落林下經濟，許多外籍生直呼「好特別！」

「Labuwan」是大武部落的魯凱語稱呼，意思是「原本就在這裡的強大部落」。八八風災後，族人不願意離開家園，屏科大森林系主任陳美惠團體因此輔導部落，發展生態旅遊與林下經濟，逐步建立部落生產自給自足系統。

11日陳美惠團隊邀請學校10國19名在學國際生到大武部落體驗魯凱文化，解說員帶領走石板街道，拜訪耆老家族、教會，了解部落故事。學員們也學習手作花環，並到族人種植的山當歸田拔雜草、到雞舍撿雞蛋、將鮮菇太空包循環回收；並享受吉拿富、阿拜、水煮芋頭、山當歸葉炒蛋、山大武森雞湯、紅藜茶等原住民風味餐。

印度學生古凱文說，雅利安文明和印度教信仰都強調人類要與自然萬物和諧共存，台灣原住民文化也和森林非常和諧相處。越南學生莊氏嬋茹說，生態旅遊和林下經濟目前也是越南熱門議題，希望體驗台灣特有的原住民生態旅遊。

陳美惠說，這次活動希望提升外籍生對在地的認同感，也希望藉由他們的部落旅遊介紹與心得，將台灣原住民部落生態和人文之美，讓他們國家的人認識，成為文化傳播的橋樑。

(中時 )