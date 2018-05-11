6旬奶奶兼母職養育2孫子 獲選模範母親

2018年05月11日 19:35 中時 林雅惠

杉林區63歲江麗珠因為兒子入監服刑並與媳婦離婚，丟下2個孫子由她獨立撫養，身體不好的她盡力做好亦父亦母的角色，如今2個孫子在校成績表現優異，也很孝順她，由於平日也熱心公益，讓她被推薦為模範母親，將於12日接受表揚。

2018年杉林區母親節特別不一樣，除了區內8里各推薦一位模範母親接受表揚外，更有10位來自單親家庭或隔代教養模範母親，一起串聯起「偉大媽媽的故事」，阿嬤的付出比親生的媽媽更加偉大，令人動容。

杉林區長鍾炳光表示，區公所結合社會愛心慈善團體，共同舉辦模範母親表揚活動，邀請區內模範母親、單親媽媽楷模及其家人共享佳餚及欣賞節目表演，希望藉由熱鬧團聚的氛圍，讓模範母親感受母親節的溫馨氣氛。

此外，方舟就業服務協會的大孩子們說，想要幫媽媽過母親節，幾個大孩子討論表示想送媽媽蛋糕，和唱歌給媽媽聽，於是老師們就協助完成他們的願望，讓大孩子們帶著朋友一起回家唱歌、請媽媽吃蛋糕。

「感謝方舟的老師們和天使們，給予最特殊的母親節禮物」，媽媽在收到智障孩子們送的母親節禮物，表達內心無限的謝意。

另陸軍第八軍團在母親節前夕教化官兵傳承孝道倫理，11日於泰山營區舉辦模範母親表揚與感恩茶會，由指揮官陳曉明中將主持並親自頒發楊秀梅女士等7位模範母親「慈母典範」賀屏及花束，以表彰其苦心栽培子女，蔚為國用之懿德典範，場面溫馨感人。

(中時 )