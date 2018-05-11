6旬奶奶兼母職養育2孫子 獲選模範母親

63歲江麗珠獨立扶養2孫子，稱職亦父亦母角色讓她獲選為模範母親。（林雅惠攝）

友善列印
中時

杉林區63歲江麗珠因為兒子入監服刑並與媳婦離婚，丟下2個孫子由她獨立撫養，身體不好的她盡力做好亦父亦母的角色，如今2個孫子在校成績表現優異，也很孝順她，由於平日也熱心公益，讓她被推薦為模範母親，將於12日接受表揚。

2018年杉林區母親節特別不一樣，除了區內8里各推薦一位模範母親接受表揚外，更有10位來自單親家庭或隔代教養模範母親，一起串聯起「偉大媽媽的故事」，阿嬤的付出比親生的媽媽更加偉大，令人動容。

杉林區長鍾炳光表示，區公所結合社會愛心慈善團體，共同舉辦模範母親表揚活動，邀請區內模範母親、單親媽媽楷模及其家人共享佳餚及欣賞節目表演，希望藉由熱鬧團聚的氛圍，讓模範母親感受母親節的溫馨氣氛。

此外，方舟就業服務協會的大孩子們說，想要幫媽媽過母親節，幾個大孩子討論表示想送媽媽蛋糕，和唱歌給媽媽聽，於是老師們就協助完成他們的願望，讓大孩子們帶著朋友一起回家唱歌、請媽媽吃蛋糕。

「感謝方舟的老師們和天使們，給予最特殊的母親節禮物」，媽媽在收到智障孩子們送的母親節禮物，表達內心無限的謝意。

另陸軍第八軍團在母親節前夕教化官兵傳承孝道倫理，11日於泰山營區舉辦模範母親表揚與感恩茶會，由指揮官陳曉明中將主持並親自頒發楊秀梅女士等7位模範母親「慈母典範」賀屏及花束，以表彰其苦心栽培子女，蔚為國用之懿德典範，場面溫馨感人。

(中時 )

好驚喜！屏科大外籍生魯凱文化初… 舊衣大變身 「布可回收計畫」虎…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。