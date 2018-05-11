舊衣大變身 「布可回收計畫」虎山實小用行動支持布料再生

2018年05月11日 19:35 中時 曹婷婷

虎山實小孩子為了推廣循環經濟，正進行一場兼具美感與環保的另類「野餐派對」，主角不是美食而是利用回收衣物變身的新玩意！(曹婷婷攝)

家中穿不下的衣服，你都怎麼處理？虎山實小孩子為了推廣循環經濟，正進行一場兼具美感與環保的另類「野餐派對」，主角不是美食而是利用回收衣物變身的新玩意！

台南企業文化藝術基金會於今年度執行「布可回收；舊材新造」專案，結合台南在地紡織成衣三大企業台南企業、和明紡織、宏遠興業，以共創共好的理念推動「布可回收計畫」，藉此引導相關產業與教育單位積極投入循環經濟的議題，喚醒環境生態保護的意識。

長期落實友善環境理念的虎山實小，成為這項行動專案的首發站，5月7日至11日5天的春假營隊中，學生透過影片、話劇表演、手作等過程，了解循環經濟重要性，3家企業提供專業講師，教導學生如何使用縫紉機、認識布料並進行二手衣改造教學，改變剩餘布料與舊衣物的生命歷程。

「沒想到衣服可以有這麼多可能性！」學生嘗試縫紉束口袋、用縫紉機製作環保提袋，利用南化水庫淤泥製作獨一無二的環保杯墊，更在藝術家陳惠美老師指導下，搭建竹棚與製作微型風箏，今天，學生們更攜帶這一周課程作品在草地操場展出，享受一段美好的野餐時光。

學生笑說，以後會叫媽媽別急著把舊衣服拿去回收或丟掉，只要動動手就能讓舊衣服有新面貌。校長林勇成強調，希望透過這次有意義的活動，將循環經濟種子在每個孩子的心中生根。

(中時 )