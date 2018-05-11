接軌國際 義大舉辦和風祭「菲」常美食

義大舉辦和風季，目前已有15個往來密切的日本姐妹校。義大應日系提供

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旺報

炎炎夏日，義守大學於近日舉辦各式應景活動，義大「應用日語學系」和風祭以夏日祭典為主題，將屋台料理帶進校園，並有浴衣體驗、釣彩球，義大「國際及兩岸事務處」舉辦的菲律賓文化日，則提供夏日消暑聖品Buko Salad、Kare-Kare等特色美食，吸引各國學生共襄盛舉。

繼印尼、泰國、馬來西亞主題之後，義大國際處昨舉辦「Talk Program學伴－菲律賓文化分享活動」，邀請馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）高雄分處賴愛仁處長蒞校演講，義大國際處處長吳岱栖著菲律賓服飾出席，教育部國際司交流科科長陳立穎到場致意，MECO理事Eddie還特別從馬尼拉來臺參與盛會。

來義大進修華語的菲律賓生陳金緯著傳統服飾Barong Tagalog，向與會者介紹菲律賓燉雞Chicken Adobo、燉蔬菜Kare-Kare、燉湯Sinigang及甜點Buko Salad，他原為菲律賓國中華語教師，第一次來台就深深愛上這片土地，期許學成歸國後能提升菲律賓的華語教學品質。

同一天登場的「應日系」和風祭已舉辦11年，應日系系主任李守愛表示，活動為「應日系」系學會幹部籌辦，開幕式的太鼓、日本舞表演，均由大一同學自主參與，每年都用心產出不同點子；和風祭總籌「應日系」大二的系學會會長許博凱指出屋台攤販都是幹部們到夜市一家一家發企劃書邀請，花了許多心血；「應日系」大一組織日本舞表演的柯昱如說，他們勤練一個多月，特別選定《東京夏日相遇》一曲符合夏日祭典概念。

義大目前擁有近2000名外籍生，多元的校園環境受到國際各方讚賞，目前菲律賓學生數量正持續成長，「應日系」也有15個往來密切的日本姐妹校，每年約有20位學生出國交換，國際化能量不斷增強，外國學生能量居國內第二，並獲《泰晤士報》、RUR全球最佳大學殊榮。

(旺報 )

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