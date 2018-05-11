神還原《倩女幽魂》 張庭瑚挑戰新版甯采臣讚「女主角」超美

2018年05月11日 20:03 中時 徐桐炘

《切小金家的旅館》精彩片段。

國片《切小金家的旅館》融合喜劇及恐怖元素，將在台、港同時上映，導演林冠慧為喚起港台觀眾共同記憶，加入《倩女幽魂》橋段，飾演「切小金」的張庭瑚挑戰扮演書生甯采臣，因原版由張國榮演出，張庭瑚在拍攝前不敢大意，特地跟林冠慧討論，林希望他雖扮成甯采臣但仍保有切小金的個性，他表示：「因此眼神或表情還是切小金，但有稍稍模仿張國榮的動作，加上劇組準備的書架及提燈，完全呈現《倩女幽魂》氛圍。」

扮成聶小倩的洪言翔挑戰王祖賢的經典形象，他被公認最適合男扮女裝：「聶小倩對大家來說是一個經典形象！透過王祖賢劇照揣摩肢體與眼神。」一開始很擔心扮女裝會被大家攻擊，洪言翔帶著護具才敢走出化妝間，但張庭瑚直呼：「很美！一點也不會笑場。」 至於扮成燕赤霞的林鶴軒覺得自己「神還原」，還特別看電影模仿當年午馬的眼神及神態。

片中切小金(張庭瑚飾)、徐立漢小公主(洪言翔飾)及魯群(林鶴軒飾)三人來到切小金家裡經營的旅館，卻因為破爛詭異的旅館外觀，讓三人出現「倩女幽魂」的幻覺而瞬間化身成甯采臣、聶小倩及燕赤霞。電影由華納兄弟取得台灣、香港、新加坡、馬來西亞發行權，目前確定香港將與台灣同步在7月6日上映，主要演員也預計在6月中下旬前往香港宣傳。

(中時 )