大陸關公金門巡安 「三國」主題酒搶眼

2018年05月11日 20:12 中時 李金生

大陸關公遶境巡安，兩岸信眾千餘人迤邐隨行祈福。（李金生攝影）

遶境巡安隊伍穿梭城區街道，洋溢「兩岸一家親」和諧氣氛。（李金生攝影）

陳福海縣長（左）與對岸隨香信眾互道平安、吉祥。（李金生攝影）

遶境巡安隊伍由站立在吉普車上的「關公高粱酒」打頭陣。（李金生攝影）

坐鎮外武廟供桌上，有如迷你版兵馬俑的「關公大軍」相當引人矚目。（李金生攝影）

「關公酒」的設計者李孟倫，從小就喜歡收集「三國」題材的公仔。（李金生攝影）

台灣廟會主持人小唐（左）收購300組關公酒，獲贈金關公紀念酒一瓶。（陳冠霖提供）

大陸關帝廟陣頭來到金門，兩岸宗教交流更加精采。（李金生攝影）

大陸廈泉漳和東山島35間廟宇跨海來到，讓「2018金門平安祈福季」更加多采多姿。（李金生攝影）

跨海來金門遶境巡安的大陸山西解州關帝祖廟，今（11）日在廈漳泉、東山島的35間宮廟和千餘名信眾簇擁下，自烈嶼鄉渡海回到金門本島展開第2天遶境祈福行程，沿途喧天鑼鼓響徹雲霄，鞭炮聲不絕於耳，大街小巷熱鬧滾滾。

昨天循「小三通」浩浩蕩蕩來到的大陸山西關帝祖廟及廈門、漳州、泉州和東山島35家廟宇，在結束首日小金門遶境巡安後，今天一早起駕返回大金門，金寧鄉長陳成勇在湖下雙忠廟自關帝聯誼會主委洪允典手中接下祈福令旗，隨即展開全鄉遶境巡安行程，中午並在北山雙鯉古地舉辦平安宴。

下午接續展開金城鎮城廂遶境祈福，不少人家在門口設置香案迎接，在繚繞香煙中呈現「兩岸一家親」的和諧氣氛。陳福海縣長親自主持在西門外武廟進行的聯合獻敬大典，晚間並於城中體育館舉辦平安宴及藝文晚會。

「2018平安祈福季」主題神祇是關聖帝君，遶境巡安隊伍打頭陣則是站立在吉普車上的「關公高粱酒」，另有100瓶坐鎮外武廟供桌上，有如迷你版兵馬俑的「關公大軍」相當引人矚目，也為金門高粱酒與宗教文化的結合，做了一次成功的宣傳。

威武造型和文創發想出自曾擔任媒體小業務，28歲的設計者李孟倫之手，從小喜歡收藏英雄系列公仔的他，看準「三國」題材風靡兩岸，花了1年時間與開模師合作，手工打造仿銅的關公與孔明造型酒瓶，在金門酒廠的支持下限量出品1000組，獨特造型獲得許多酒商的青睞。

台灣廟會主持人小唐看好增值商機，花了近200萬元收購300組，外武廟因此送他一尊金關公酒做為紀念。他也準備在主持廟會時，送出其中100組與粉絲分享，總價值高達88萬元，希望關公庇佑大家平安，也帶給大家好財運。

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(中時 )