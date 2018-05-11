海巡署太平島演練 模擬台船外船對撞

2018年05月11日 20:04 中時 陳鴻偉

重傷船員被接駁後送太平島救治。（海巡署提供）

利用加護維生設備(ICU)，搶救飛機上的傷患。（海巡署提供）

國家級災難救護隊將傷患進行緊急後送。（海巡署提供）

南沙醫院搶救重傷船員。（海巡署提供）

海巡署11日在太平島進行「南援三號」演練，內容模擬我國籍貨輪航行至南沙太平島海域時，遭他國籍貨輪碰撞，引發船艙失火，船身破損進水失去動力，造成船上25名船員輕重傷，動員7艘艦艇、2架飛機，另運用「無人飛行載具（UAV）」及空軍「加護維生系統（ICU）」參演，場面逼真緊張，也展現太平島做為南海救援中心的能量與立場。

海巡署表示，此次演練會同交通部、國防部、外交部、衛生福利部及國搜中心等相關機關，同步啟動國家級災難醫療救護

隊前進支援機制，並結合島上自訓「基本救命術（BLS）」、「救護技術員（EMT）」等在地醫療人力，在緊急危難時，提供受傷船員最佳醫療救護品質。

自2000年以來，海巡署駐守東、南沙海域，至今在南海執行國內外人道救援案件，計有75案115人次，其中在南沙海域部分計有27案39人次，海巡署強調，未來將持續規劃相關救援演練，深化與周邊國家救援合作機制，實踐太平島成為南海人道救援中心與運補基地的地位。

(中時 )