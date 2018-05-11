專訪／温貞菱靠毛小孩煲親情

2018年05月11日 20:13 中時 洪秀瑛

温貞菱日前從俄羅斯回台。（盧禕祺攝）

温貞菱。（盧禕祺攝）

温貞菱。（盧禕祺攝）

温貞菱。（盧禕祺攝）

温貞菱。（盧禕祺攝）

温貞菱和六歲的自己。（取自臉書）

温貞菱和媽媽做逗趣表情。（經紀人提供）

温貞菱和媽媽感情深厚。（經紀人提供）

温貞菱在《奇蹟的女兒》劇中令人刮目相看。（公視提供）

《奇蹟的女兒》女工造型，當時刻意讓膚色變得黝黑。（公視提供）

温貞菱和林哲熹演出《奇蹟的女兒》 。（公視提供）

温貞菱的爸爸在她2歲時去世，從小她和媽媽及大2歲姊姊相依為命，姊妹的外型、性格有很大差異，姊妹倆後來都因為愛毛小孩而拉近距離，姊姊前不久從繁殖場救回一隻名叫庫洛的「孩子」，温貞菱說：「庫洛是我們的新家人，媽媽很開心有牠的陪伴，更把牠當成自己的孩子疼愛，我不覺得有多少家人可以這樣看待，媽媽這樣說讓我很感動。」

提到毛小孩，温貞菱眼神充滿關愛，「我來說生命是一樣的，殺一個人和殺一隻狗沒有不同，如果把牠們當成寵物就會在意要養什麼品種，但是當成家人就不同，7歲的庫洛當初是被關在繁殖場籠子裡，用繩子勒住脖子，也被嚇到尿失禁，所以到現在既不能叫、也不能守家，什麼都不會做還亂尿尿，不會是大家想養的寵物，但我媽媽會研究怎麼讓牠學會尿尿。」

她坦言從小到大和姊姊「不親」，她外型、個性像媽媽，姊姊性格害羞但裝扮很辣、愛跳舞，外型復刻爸爸，姊妹倆小時候吵翻天，印象最深刻是曾拿刀抵著姊姊脖子，姊姊為了報復，曾把她隔天要穿的體育服丟進洗衣機，讓她穿著濕答答的體育服上課，笑說：「所以有時候我可以詮釋一些心機角色，可能要拜姊姊之賜。」

從小家裡沒男人，温貞菱被媽媽、姊姊訓練得天不怕地不怕，在家雖和姊姊吵吵鬧鬧，在外卻是不惜一切保護家人的女漢子，她說姊姊小時候被小男生射沖天炮，她氣得抓一把反射回去、有小男生拿石頭丟姊姊、她在廚房拿小菜刀跟對方嗆聲；18歲那年，家裡半夜出現怪聲，她把手機開著錄音，要媽媽把門鎖起來，交代有事就報警，自己單槍匹馬下樓查看。

温貞菱說，媽媽個性單純，當初也沒反對她入行，給她很大空間，19歲開始，媽媽就對她非常放心，即使現在她到俄羅斯念書也從沒擔心過，她沒看過比媽媽更樂觀的人了，她受到很大影響，「如果前一天拍沉重的戲，我可以睡一覺起來就沒事，這也是我可以一直快樂當個演員的原因」，媽媽生日和母親節很近，姊妹倆常把2個節日一起過，她說媽媽不計較，對女兒們很包容。

温貞菱的媽媽是菲律賓華僑，爸爸有客家血統，從小家庭環境夾雜著4、5種不同語言，她因耳濡目染，頗具語言天份，現在說俄語已經流利到能和俄羅斯人吵架。半年前，她為了到俄羅斯念書，先是推掉2000萬台幣的大陸戲，年初到現在光是電影和電視劇也推掉近10部，「我沒得失心，也不後悔」。

她和連俞涵、林哲熹等人主演的公視《奇蹟的女兒》，劇本改編作家楊青矗的《工廠女兒圈》，描述1970年代女工們遭遇不平等待遇與壓迫，她戲裡要說台語，為了工廠女工角色還得把自己膚色「抹黑」。

拍完這部戲讓她有不少新發現，那個年代所謂的不平等待遇，在現今社會卻仍持續上演著，就拿男演員身價比女演員高這件事，她很好奇這個現象，身邊友人告訴她「因為看戲的觀眾以女性居多，所以男演員比女演員來得吃香」，其實她不太能認同。《奇蹟的女兒》6月16日將在公視播出。

(中時 )