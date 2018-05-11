男神張睿家最愛HAIR RITUEL 要送媽媽當禮物

男神張睿家分享養髮奧秘，大讚HAIR RITUEL成效要送媽媽1組。（鄧博仁攝）

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HAIR RITUEL賦活重生修護精華油，3000元。（HAIR RITUEL提供）
HAIR RITUEL賦活重生洗髮精＃2強韌，2300元。（HAIR RITUEL提供）
HAIR RITUEL賦活重生髮精華，5800元。（HAIR RITUEL提供）

男神張睿家出席「HAIR RITUEL by Sisley」髮肌派對，他分享，因為拍戲經常經常需要做造型，這幾個月使用下來，覺得頭髮變得強韌，不易掉髮之外，也感覺頭髮變多、變得更有光澤，適逢母親節，他說，不只要送媽媽1組HAIR RITUEL by Sisley，還要加碼送臉部保養。

經常出席美妝活動的張睿家，也成為媽媽的美妝顧問，經常跟媽媽分享保養之道，也拉近跟媽媽的距離，只要有好產品就會推薦給媽媽，並為媽媽示範用法。

承襲Sisley頂級植物美容學基因，「HAIR RITUEL by Sisley」開創頂級髮肌養護新革命。1976年，修伯特‧多納諾伯爵及夫人伊莎貝爾‧多納諾以先進植物美容學為核心，創立希思黎化妝品Sisley cosmetics，40多年來，Sisley在植物美容學領域不斷探究，品牌將觸角延伸到頭髮護理，HAIR RITUEL，重新定義髮肌的美麗，上市以來備受名流推崇，已是市場頂級髮品代表。

(中時 )

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