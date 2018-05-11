影子戰爭轉明 伊朗、以色列為何在敘暴打

2018年05月11日 20:31 中時電子報 楊幼蘭

在以色列戰機開火，狂轟鄰國敘利亞境內的數十個伊朗目標後，雙方的衝突迅速白熱化。而以軍說，他們之所以採取行動，是因為伊朗首度直接攻擊他們在敘境戈蘭佔領區的軍事據點。

據以國防長李柏曼（Avigdor Lieberman）說，到了周四早上，以色列空軍已「幾乎完全」摧毀伊朗在敘境的基礎軍事設施。

《紐約時報》（The New York Times）與俄羅斯衛星（Sputnik）網指出，伊朗是敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）最有力的靠山之一。當初德黑蘭介入敘利亞內戰，是要幫阿塞德對付叛軍，後來則是協助敘利亞政府軍對抗伊斯蘭國（Islamic State）激進份子。

不過，伊朗也趁敘利亞內戰的混亂，不但在當地大建軍事基礎設施，成立和訓練成員達數千人的什葉派民兵部隊，甚至還派伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards Corps）到敘利亞軍事基地當顧問。

雖然敘利亞叛軍節節敗退，對阿塞德政權並沒有明顯的威脅，但伊朗和盟國卻繼續留在敘境，並將重心轉到建立基礎軍事設施上，而這在以色列眼裡，不啻是芒刺在背的威脅。

而伊朗在加強與伊拉克的什葉派盟友，還有和黎巴嫩什葉派好戰組織真主黨（Hezbollah）的關係之餘，仍不斷訓練並武裝民兵，希望能建立聯合陣線備戰。

(中時電子報)