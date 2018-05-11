6／12川金會在星國舉辦地點3選1

新加坡香格里拉酒店門口。(圖/新華社)

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中時電子報

每年香格里拉對話都在香格里拉大酒店舉行，現在傳出很可能成為川金會的首選地點。(圖/中央社)

就在美國總統川普推文公佈說，他即將與北韓領導人金正恩6月12日在新加坡正式會晤之後，新加坡媒體《海峽時報》(The Strait Times)也緊接著曝光了最有可能舉辦川金會的具體場所，目前有3個候選地點，分別是香格里哈大酒店(Shangri-La Hotel) 、濱海灣金沙酒店(Marina Bay Sands)以及聖淘沙名勝世界度假村(the island of Sentosa)。

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報導認為，香格里拉大酒店最有可能成為川金會的首選地點，因為每年舉行的亞洲安全峰會香格里對話的舉辦地點就在這裡，從2002首辦開始，香格里拉酒店對於安全和活動安排的經驗應該已經相當豐富，最適合舉行川金會。此外，該地點距離人潮眾多的新加坡著名購物街烏節路相當遙遠，也是適合舉辦峰會的原因之一。

至於第2個候選地點濱海灣金沙酒店，則遭到報導給予差評，因為這家酒店距離市區太近，將給保全人員帶來很大的困擾，對於官員來說進出會場都會感到很麻煩，因此報導認為美國和北韓選擇這家酒店的可能性很小。

其次就是，位於聖淘沙島的聖淘沙名勝世界度假村，儘管該地也是著名的旅遊勝地，但是地處偏僻，再加上距離樟宜機場只要20分鐘車程，因此報導認為在安全和警備上都算適合舉行川金會。但是該度假村的招待顧問卻說，屆時可能無法接待大批隨行人員。

(中時電子報)

文章來源：Singapore confirmed as host for historic meeting on June 12

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