不堪債務壓力 男報案後在家開槍自殺

2018年05月11日 20:53 中時 程炳璋

警方在張男房內蒐證，直到晚間才結束鑑識工作。（程炳璋攝）

台南市東區自由路2段1棟公寓2樓套房驚傳槍響命案，傍晚5時許先有民眾報警聽到槍聲，警方到場時，蔡姓男子左胸中彈，已倒臥血泊死亡，警追查屋內並有兩封遺書，手機內全是討債訊息，疑似因背負債務令自己身心俱疲，開槍自殺，他動手前先報案，讓警方來幫自己收屍。

55歲蔡男無業，原與女友同居租在東區這棟公寓大樓，因背負經濟壓力，女友也離去不在同住，他手機內有多筆討債訊息，疑似壓力過大向醫院求診，房內有多包身心科藥物。

蔡男11日傍晚寫下兩封遺書，內容寫著「人累、心更累，人痛、心更痛」等文字透露輕生念頭，並準備好1把金牛座手槍自戕，他開槍前，還先打電話報警，佯稱聽到槍聲，再通報住址，意欲令警方善後收屍。

掛下電話，蔡男隨即開槍自盡，警方到場時，見他左胸中彈，有兩處傷口，倒地已無生命跡象，槍枝掉在右大腿，通報救護車載往醫院急救仍宣告不治。

警方隨後查知報案人就是死者，並在現場採集到2顆彈殼，槍內還有已上膛的 1顆子彈，彈匣內有3顆子彈，現場無外力入侵，並找到遺書，初判死者因經濟與心理壓力因素開槍自殺，先通報檢察官相驗，並找到蔡男兒子前來協助後續相驗工作。

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(中時 )