楊雅筑當《女兵》 拍戲片場突然昏厥

劉香慈愛運動。（TVBS提供）

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劉香慈做TRX。（TVBS提供）
劉香慈愛運動。（TVBS提供）
劉香慈愛運動。（TVBS提供）
劉香慈愛運動。（TVBS提供）
拍授槍儀式戲。（TVBS提供）
場面浩大。（TVBS提供）
楊雅筑身體不適。（TVBS提供）
劉香慈。（TVBS提供）

TVBS國語八點檔《女兵日記》（10日）拍攝授槍典禮，國防部出動千人支援，共花2天，場面浩大。拍攝當天中途遭逢大雷雨，但演員們不畏大雨，連導演喊卡還是原地不動，直到指揮官下口令讓大家躲雨才撤離，完全呈現軍人忠誠情操。為了這場的授槍典禮，演員們日曬雨淋吃足苦頭，有人體力不支，女主角劉香慈依然站姿英挺，連男兵都自嘆弗如。

劇中飾演連長的劉香慈，「第3度」踏入軍旅生活，坦言從沒有想過會再回到軍中，心情是既開心又害怕。《女兵日記》有別以往，是以「女力」為出發點，劉香慈覺得這次自己會有不同改變，很開心可以呈現更帥氣感覺。

她想到之前整整2年半軍涯生活，這次回來有點害怕跟恐懼，但進入軍營後覺得「既來之，則安之」，到目前為止都適應蠻好，一切的回憶都湧上心頭，劉香慈開心說：「最重要的是我升官了，從『最美士官長』晉升『最帥氣連長』。」

劉香慈說：「之前寒流來襲時在高山上都穿短袖拍攝了，這個大雨不算什麼！」平時保持一周至少3次運動，重訓、TRX、訓練球這些都是她的基本功，最自傲的是自己的完美背肌。

《女兵日記》演員們在一連串操兵下來，消瘦一大圈、黝黑不少。日前為了拍攝隆重的授槍典禮，著正式厚重的軍裝，在炎熱的天氣下練稍息、立正，有些許脫水的狀況。

飾演女兵的楊雅筑因沒有吃早餐加上月事來導致身體不適，在拍攝過程中險昏厥，休息過後仍堅持上場演出，還是敵不過身體的不適，2度頭昏被下令在旁邊休息，事後在指揮官的慰問下，楊雅筑回說：「報告長官，我會好好照顧好自己身體，真的很抱歉。」

(中時 )

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