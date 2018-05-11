子閎偷親張立昂吸腐女市場

子閎親張立昂。（三立提供）

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兩人對手戲。（三立提供）
大打出手。（三立提供）

台視、三立週日偶像劇《三明治女孩的逆襲》播出後受好評，網友大推寫實職場戲，而在PTT上鄉民做一項「期待的BL配對組合」趣味調查，許多人最想看到張立昂與子閎「腐配對」，超支持這對CP，本週劇情這兩位男主角終於碰面，但相遇的橋段除開打，子閎竟出奇不意偷吻張立昂臉頰，預告一出後大家都說：「腐女們要爆炸了！」

子閎出奇不意親吻張立昂臉頰這場戲，是張立昂跟子閎第一次在戲裡初次遇見，子閎以為張立昂是變態，前一秒兩人才打起來，後一秒就偷吻上去，全是粉紅泡泡，子閎笑說其實這場戲是在台中見面會兩人嘴對嘴前就已拍攝，所以這場戲是第一次親男生，但卻完全不會害羞，他還誇張表示在兩男之前有個揪住彼此衣領的就靠很近了，那時候就有種奇幻的感覺，親後很有感喔！而張立昂卻承認拍前是有點小害羞但覺得有趣。他透露其實很好的朋友好兄弟有時就會互相鬧彼此，像張立昂同公司的好友禾浩辰（布魯斯）就還蠻常這樣對他。

對於在劇中子閎的出其不意，張立昂覺得他就是會幹這種事的人，因為平常他就是很幽默的人而且腦筋動得很快，這種出其不意的事感覺他很在行，張立昂笑說其實在台中見面會中會突親子閎的唇，其實是覺得很想要報仇，所以也不猶豫得霸氣回親，而這場戲在子閎吻完張立昂後，張立昂要表現不知所措的離開，但葉星辰卻笑說：「我覺得那晚最好笑的是立昂尷尬逃跑的畫面，好幾次試戲的時候，我和子閎都覺得像尿急。」

(中時 )

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