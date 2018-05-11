王思佳帶媽黏「死侍」意外露2點！ 超級英雄展現「紳士手」

死侍攜王思佳布蘭妮母女出擊微風之夜紅毯。（福斯影業提供）

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王思佳走光，但身旁的死侍和母親布蘭妮都未察覺，依然歡樂合影。（攝影記者 盧禕祺）
死侍不改搞笑性格，騎粉紅三輪車直闖紅毯。（福斯影業提供）

《死侍》上映在即，片商福斯首度與年度時尚盛事微風之夜聯手合作，微風為呼應今年「我愛紐約」主題，在廣場所搭建的布魯克林大橋直接被死侍與新角色「機堡」強立攻佔，連現場的自由女神像都被掛上死侍面具。而此次無法來台宣傳的主演萊恩雷諾茲特地獻上母親節祝賀影片，除了想念「營養又美味」的臭豆腐，還搞笑說：「暑假最適合帶媽媽看的影片就是《死侍2》，是由我和許多很棒的女生一起主演的家庭片。」

台灣藝人王思佳就帶著媽媽布蘭妮在微風之夜和死侍相見，2人還特地配合死侍紅黑緊身裝，一紅一黑共同出席活動，只見死侍活潑擺出各種pose，合照時不忘紳士手，沒有真的扶上佳人腰際，王思佳卻意外在轉身間走光，縷空黑色蕾絲洋裝似乎因包覆力不夠而逐漸下滑，導致兩點透過蕾絲清晰可見。

王思佳當下絲毫未察覺露點，母親布蘭妮在旁也依然笑容滿溢比讚，據知是因現場燈光昏暗，導致沒人近距離注意到她出糗，攝影師都是拍完後將照片放大細看才驚覺此事，雖然片商方為她澄清是胸貼，但是照片上看來確實沒有任何遮蔽物，也令人好奇難道是「國王的胸貼」？

(中時 )

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