《你的孩子》未演先轟動 首映票秒殺

2018年05月11日 21:27 中時 洪秀瑛

尹馨。（公視提供）

王淨。（公視提供）

王淨。（公視提供）

艾摩爾、王淨。（公視提供）

公視影集《你的孩子不是你的孩子》未播先轟動，除了在今年金馬奇幻影展特別放映、好評加場之外，由尹馨、王淨等人主演的「茉莉的最後一天」單元首映場，10日在政大中文影展開賣後，三度創下票券秒殺的紀錄。尹馨表示，聽到秒殺後第一個想法是「還好自己不用搶票（笑），希望搶到票的人知道

，看完一定會覺得值得」。

尹馨劇中飾演王淨的母親，她和王淨對於第一次讀本的感想，不約而同都覺得很催淚。尹馨說，「茉莉的最後一天」是一個很遺憾的故事，第一場戲就是茉莉的喪禮，母親從喪禮開始去追尋孩子的死因。

王淨在劇中飾演成績優良，個性壓抑、內向的高材生茉莉，她提到，第一次讀本時非常興奮，覺得終於能演到像美劇《漢娜的遺言》一樣有張力的角色，而劇本很揪心，讓她讀著讀著就默默地流眼淚了。

尹馨近年以《川流之島》獲得51屆金鐘迷你劇影后、2017台北電影獎最佳女主角等殊榮，這次劇中有許多挑戰度極高的獨白戲碼，「後面每一個感嘆或惋惜，都是在已經知道這小孩死掉的事實上，所以會更心酸，可是這個酸也沒有要減緩意思，它就是要一路酸到最後」，更拍胸埔保證搶到票進戲院的影迷，一定會覺得值得。

這次接演「茉莉的最後一天」，尹馨表示，最大原因就是義氣相挺，因為跟導演陳慧翎從2008年《與男友的前女友密談》後很久沒有合作，導演跟她說，這齣劇除了她找不到更適合的人選，她就義不容辭答應接演。

公視《你的孩子不是你的孩子－茉莉的最後一天》由金鐘導演陳慧翎執導、編劇洪茲盈改編自吳曉樂同名小說，尹馨、王淨

、陳孟琪、雲中岳主演，魏如萱、曹晏豪、鄧九雲等人特別演出，劇中加入微科幻元素，是公視自《危險心靈》後再推的教育主題戲劇。影集預計7月7日起每週六公視播出。

目前「茉莉的最後一天」獨家首映票券便利商店通路已全數售罄，光點華山電影館臨櫃仍有少量票券，影迷可把握機會現場購票。

(中時 )