微風之夜王思佳露2點 搶過孫芸芸、利菁鋒頭

2018年05月11日 21:34 中時 郭家崴

廖曉喬穿Zac Posen禮服扮自由女神，戴1855萬1000元寶格麗珠寶。（盧禕祺攝）

微風策略長廖曉喬、執行常董岡一郎、孫芸芸、總經理畑明男，今代表經營團隊率先步上紅毯。（盧禕祺攝）

伊林娛樂主持一姐利菁昨天忙碌影，今仍抽空走紅毯，露胸、辣腿，超性感。（盧禕祺攝）

鍾瑶穿林莉精品婚紗的紅色不對稱紅色禮服，美美當台灣蜜納的M Beaute一日店長。（盧禕祺攝）

胡宇威穿CK灰色西裝搭黃T，簡約帥氣。（盧禕祺攝）

王思佳意外露點，是紅毯嬌點，身邊是死侍和媽媽布蘭妮。（盧禕祺攝）

微風之夜一夜可創造13億元經濟奇蹟，今年是第16年，今晚6時至12時在微風廣場展開封館派對，紅毯上Cosplay成自由女神的微風策略長廖曉喬、微風董娘孫芸芸、首次參加微風之夜的「麻辣女王」利菁都開大V好「胸」湧，王思佳疑似露2點最搶鏡，是今晚最大嬌點。

今年微風之夜主題是「我愛紐約」，孫芸芸長禮服曲線畢露，她認為7、8年來放縱自己，之前胖3公斤到48kg很「走鐘」，近日出國飛來飛去瘦回產前最好的狀態，維持45、46kg，她趁母親節前感謝媽媽的好基因，要向媽媽看齊維持運動的好習慣；這月14日要過40歲生日，微風董事長廖鎮漢想送她大禮，她只想跟媽媽和家人一起吃飯溫馨慶祝。

廖曉喬每到微風之夜對夜業績和怎麼打扮都很緊張，常絞盡腦汁，今年放棄糾結，直接扮成自由女神，與今年的邀請函創意一致。利菁昨擔任德國貴婦品牌NOESA一日店長，她是品牌愛用者，後來才知代理商是閨蜜，從上海調了首次曝光的Le Perla紅色褲裝，搶下亞太區第一個人，以女王姿態為貴婦品牌稱職站台。

剛從紐約拍完《在紐約》的胡宇威貼近昨晚主題，他說爸媽都在美國，每天拍完戲都可回家吃大餐很幸福，第2次參加封館派對，除了當CK一日店長，各個品牌都想逛，母親節當天會打電話跟媽媽祝福。

鍾瑶當特兒時期曾住紐澤西，逛紐約是家常便飯，首次參加微風之夜，想為自己添購高跟鞋。今晚莫允雯、吳速玲、Akemi等都出席；母親節前夕，郁方昨帶女兒、王思佳帶媽媽布蘭妮提前過節。紅毯主持人黃子佼見莫允雯，為她在偶像劇《高塔公主》賞女友孟耿如巴掌算帳，莫允雯喊跪求饒，黃子佼笑稱要她扛背景的粉紅敞篷車謝罪。

微風常董岡一郎説今年預購買氣與去年相當，有超過10個千萬刷手和超過百個百萬刷手，加上昨晚LV、香奈兒、卡地亞、寶格麗等精品大戶加持，最大單3000萬元破紀錄，15位千萬刷手比去年多1位，元百萬刷手超過120位比去年多20位，一夜6小時13.5億元，創歷年最高紀錄。

年底前開的微風南山，岡一郎說預計11月上旬開幕，呼聲高的Blue Bottle藍瓶咖啡是否引進，岡一郎手比愛心，語帶玄機說9月才會公布入駐品牌，今晚僅透露全館280品牌有45個獨家來自美、日、港，35％是餐飲，B1是700坪的微風超市，46樓至48樓是高樓層餐廳，包括合作廠商預計要徵才3000人。

(中時 )