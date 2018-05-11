范冰冰登上坎城影展場刊《Gala Croisette》封面

范冰冰登上坎城影展場刊《Gala Croisette》第4期封面。（取自新浪微博＠范冰冰工作室）

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范冰冰與潔西卡‧雀絲坦、坎城影后潘妮洛普‧克魯茲、露琵塔‧妮詠歐、瑪莉詠‧柯蒂亞等人在坎城出席電影《355》發表會。（取自新浪微博＠范冰冰工作室）
范冰冰以白色Osma的2018春夏成衣出席電影《355》發表會。（取自新浪微博＠騰訊時尚）
電影《355》發表會，范冰冰換上GIVENCHY黑色大V領及踝禮服。（取自新浪微博＠新浪時尚）

范冰冰今年帶著新作品《355》，第7次走上坎城影展紅毯，以Ali Karoui的2018春夏高級訂製平口禮服搭配De Beers的Phenomena Glacier极地冰川耳環、Thames path泰晤士小徑項鍊、Phenomena Sunbeam陽光鑽石手環，優雅奢華的造型豔驚四座，今天（5月11日）也登上坎城影展場刊《Gala Croisette》第4期封面，是繼舒淇之後，第2位登上此刊封面的華裔女星。

此行范冰冰也為了出席不同活動，準備了多套當季禮服，例如坎城時間5月10日出席新片《355》發表會時，她穿上白色Osma的2018春夏成衣現身，晚宴上則換上GIVENCHY黑色大V領及踝禮服，配上De Beers的Aura水滴形鑽石耳環，雙手分戴Classic祖母綠鑽石戒指與1888 White Master Diamonds鑽戒，站在潔西卡‧雀絲坦、坎城影后潘妮洛普‧克魯茲、露琵塔‧妮詠歐、瑪莉詠‧柯蒂亞等曾拿過奧斯卡金像獎的女星身邊，氣勢完全不輸人。

(旺報 )

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