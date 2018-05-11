偶像男星自爆被不良少年圍毆

孟耿如和利晴天。（東森提供）

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孟耿如和利晴天。（東森提供）
利晴天。（東森提供）
利晴天劇中被打。（東森提供）
莫允雯。（東森提供）

孟耿如在台視、東森《高塔公主》裡心繫初戀男友周群達，卻又撿小鮮肉利晴天回家。她一連兩次強吻男方，瞬間在劇中化身「肉食女」。孟耿如表示，「我私下不是主動型的女生，所以沒確認對方也喜歡我的話，我反而都不會先表示」，笑說也只有演戲才會體驗這種超開放舉動。

利晴天在劇中飾演富二代，卻被女友和哥兒們騙錢背叛，不只窮到只能睡公園還被追債，連孟耿如都被她牽連一起躲得滿街跑，讓利晴天笑虧自己是跳tone版的富二代。利晴天說，「像被追債的那場戲，我小學還真的被不良少年圍毆過。因為我不肯給過路費，而且年紀又小，被他們追著跑，後來被打到全身瘀青、連錢包都被搶走了」。

孟耿如和利晴天在街上跑的戲也拍得不輕鬆，不只要在街上不停來回跑，兩人過馬路時還真的碰到快紅燈而拔腿狂奔。孟耿如笑說「我們那時真的跑得很驚險，連路人都真的以為發生什麼事反應都超真實的。」但她也因為穿著高跟鞋跑而腳上起水泡，「我當下完全沒感覺，到下戲要換鞋子的時候才發現，但我以前練舞時也常常發生所以習慣了」。

莫允雯和孟耿如劇中決裂後多年未見，沒想到十年後，莫允雯突然空降回歸，瞬間成為孟耿如的頂頭上司，超展開的劇情讓預告一出便引起網友熱議。

(中時 )

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