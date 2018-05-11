法女星冷血逼迫員工離職 產生自殺連鎖效應

席琳(左)所飾演的人資經理，她為虎作倀，為了公司利益和自己的私利，與資本家串通冷血逼員工主動離職。（天馬行空）

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電影《黑腥企業》取材自2008、2009年間法國電信職場自殺潮，短短一年內該公司就發生了35起職場自殺事件，絕望的員工們有的選擇在辦公室上吊自殺；有的選擇從公司的窗戶一躍而下；還有人在大庭廣眾之下吞尖刀而死，據統計甚至有至少三起是以自焚方式結束生命，種種激進的自殺方式對當時的法國社會造成很大的震撼。

當時法國公會律師對資方提出強力控訴：「公司曾故意煽動沮喪情緒，以使員工主動離開公司，問題是，這種措施太過成功了，讓員工沉浸在絕望之中，選擇走上絕路。」法國女星席琳薩萊特正是飾演煽動人心的角色。

席琳在片中作為人資經理，為了公司利益和自己的私利，與資本家串通冷血逼員工主動離職，面對員工卑躬屈膝地懇求更是視若無睹，一律以「我現在很忙。」、「好好接受現實吧。」敷衍打發，進而導致員工不甘受辱，在公司跳樓自殺的悲劇。直到眼見事情一發不可收拾，才發現自己不過是被公司利用的棋子，於是憤而轉身與勞檢員聯手，一起拆穿資本家的假面具。

導演尼可拉斯表示在腳本初期便希望邀請席琳薩萊特飾演女主角，「我看過她演出的很多部電影，她的雙眼散發出悲傷與力量的結合！」席琳薩萊特也坦言，自己第一次在電影中穿上套裝、腳踩高跟鞋演出這種幹練、冷血的角色，對於導演給自己這個突破的機會非常感謝。本片今在台上映。

(中時 )

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