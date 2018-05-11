網民：呂秀蓮讓柯P又起死回生了！

呂秀蓮（左圖）世大運「放水」說法，讓網民直指，柯P（右圖）又起死回生了！（本報系資料照片）

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中時電子報

台北市長柯文哲最近頻因失言讓民進黨打算自提人選，加上他為「兩岸一家親」說法道歉，惹來藍綠兩邊都不討好。不過，在前副總統呂秀蓮一句世大運台灣表現這麼好，都是中國大陸放水，讓PTT網友不禁說，真心懷疑民進黨在努力放水，本來柯P昨天自爆，本認為柯大勢已去，結果今天換呂秀蓮自爆，看來接下來柯P的氣勢又會慢慢回來。更直言柯P又起死回生了！

網友也認為，「其實呂只要道歉說失言就好了。不過，感覺就是會死不道歉，讓火燒更大！」、「每次覺得柯要完蛋的時候，都會有人出來救援。」、「才一天柯又被扭回來，只能說柯真的很強運。」、「照妖鏡不是喊假的。」、「還敢發文啊，秀蓮」、「現在就等呂把珍藏30年黑之料拿出來，柯文哲就可以過關了。」

也有人說：「什麼不去噹，去噹選手，真的是頭殼壞去。」、「祖母綠到底哪來自信去捅這一塊，這東西弄不好是會被記好幾年的。」、「希望呂后能再多砲一些，然後名嘴再出來呼應，這就有趣了！」

還有網民認為，如果柯P道歉是在選前一天發生，那真的很不利柯，那麼大概鐵定會落選，但現在離投票日大約還有半年，「道歉」說流失的票，還是有機會回來的(日久見人心)。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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