母親節快樂 田心里守護媽媽的手

2018年05月11日 22:13 中時 黃國峰

田心里舉辦母親節「手」護計畫，台中科大金融管理科的同學們親手做護手霜，並替長輩們做手部按摩，讓媽媽的手修護一下。（黃國峰攝）

向媽媽們那雙守護家庭一輩子的「手」說感謝，南屯區田心里在母親節前夕提前為里內的阿嬤們慶祝，台中科技大學保險金融管理科四年級的同學們，結合所學在老師張瑞益的帶領下，陪長輩們玩趣味遊戲，動手做護手霜，因為年輕朋友的加入，長輩們心情頓時愉快起來。

平均18、19歲就像自己的孫子的年輕人的加入，讓田新公園活動中心一下子活潑了起來，年輕人們首先陪長輩動動手、腳，玩趣味闖關遊戲，過程中笑聲不斷，拉近了彼此的距離，接著在專業老師的指導下，一起動手做薰衣草護手霜，並以護手霜幫長輩們按摩手部、揉揉肩頸，讓長輩們倍感窩心。

台中科大張瑞益助理教授及游勝宏助教指出，每位母親都是家庭裡最安靜的聲音，雖然無聲卻最給力，犧牲奉獻、不求回報、辛苦持家，是社會安定進步的支持。這次是利用課程結合社區的母親節系列活動，來社區深入了解老年人的生活習慣，以利於往後在課堂上，在做長照商品的規劃上，能有更深刻的理解。

田心里長吳碧珣說，去年的活動讓媽媽們感到很溫馨，今年則與台中科大金融管理科一起合辦，藉著護手霜的製作，有機會讓媽媽的手修護一下，童玩遊戲讓媽媽們重返童年的趣味，也獻上一束康乃馨，祝媽媽們母親節愉快。

(中時 )