陸媒：蘋果手機未標注台北屬中國

2018年05月11日 22:04 中時電子報 盧伯華

在中國大陸民航局4月底發函要求美國多家航空更改其網站有關台灣、香港、澳門標示，事件在美國朝野引發許多議論。而今日又有大陸媒體報導，著名的蘋果手機在其應用軟體「世界時鐘」裡的城市列表中，絕大多數都有標明城市所屬國家，中國大陸各城市在其名稱後會以括弧標注「（中國）」，包括香港在內，但澳門與台北卻沒有標注國家名稱。

iPhone的「世界時鐘」應用程式中，各國城市列表中未標示台北的國家名稱。（圖／iPhone手機截圖）

據上海「看看新聞」報導，最近有蘋果手機用戶向媒體反映，iPhone的「世界時鐘」應用程式存在「原則性」的問題。用戶賀先生指出，當你在iphone世界時鐘內添加城市時，香港後的括號內有「中國」以備註該城市所屬國家，但澳門後的括號內標注「澳門」，台北後面根本沒任何標注。在中國大陸官方的立場而言，這三個都是中國城市，顯示上盡然有如此大的不同，該用戶表示十分不解。

報導說，用戶賀先生認為蘋果公司單獨為澳門設置一個行政區，不是中國的澳門，等於是單獨列為一個國家。台北後面也沒有標注，既未標注台北或台灣，也沒有標注中國。

該用戶經過與其他iPhone手機用戶比對後發現，在iOS10.2系統中，香港後面的括號中，也顯示「香港」，未標注「中國」。但在最新的iOS11.3系統中，香港後面的括號內則標注了「中國」。「既然新版軟體有更新香港的標注，為何澳門與台北沒有更新標注？」

蘋果手機的世界時鐘應用程式將香港標示為「中國」，將澳門標示為「澳門」。（圖／iPhone截圖）

報導指出，而除了蘋果手機，其它品牌手機的「世界時鐘」的設置也有許多差異。其中在大陸設計生產的華為手機內，其中香港、澳門後面，都有括號中國予以備註，但台北後面，同樣沒有標注中國。至於小米手機，其世界時鐘內的所有城市都一視同仁，沒有標注所屬國家。

對於這種情況，記者致電了蘋果公司客服電話，前後兩位客服人員均表示，他們也無能為力。

隨後，媒體還隨機採訪了幾位路人，他們分別表示「比較氣憤」、「肯定要在台北後面寫清楚中國，和香港一樣。」「應該台灣後面也寫中國」。

(中時電子報)