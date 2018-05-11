慶阿卡貝拉藝術節 Big City「花啦Big啵」開跑

迎接「2018 Vocal Asia Festival阿卡貝拉國際藝術節」，各式暖身活動持續加溫。（徐養齡翻攝）

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迎接「2018 Vocal Asia Festival阿卡貝拉國際藝術節」，各式暖身活動持續加溫。（徐養齡翻攝）
Big City吹起客家風。（徐養齡翻攝）

聽過結合客家元素的阿卡貝拉嗎？Big City遠東巨城購物中心14日起到6月14日，將推出「花啦Big啵」檔期，取自客家語「繽紛、花俏」語意，室內挑空區高掛客家花布，並推出客家阿卡貝拉音樂表演及優惠方案，歡迎民眾「有閒來尞」（客語：有空來玩）。

業者表示，為迎接8月16到19日的「2018 Vocal Asia Festival阿卡貝拉國際藝術節」，5月27日於1樓戶外廣場舉辦巨城阿卡貝拉嘉年華，來自新竹地區多組阿卡貝拉人聲樂團輪番開唱，更邀請「2018客家合唱比賽」中榮獲阿卡貝拉類冠軍的B-MAX 馬克筆人聲樂團唱出經典客家歌曲。

接著在6月30日到7月7日將由曾榮獲「2017 Vocal Asia Festival亞洲盃」第3名的新竹在地人聲樂團海鷗‧K從Big City出發環台一週熱血開唱，呼應今年暑假來自各國的阿卡貝拉大師團及歌手將齊聚Big City，一系列動人絕美的美聲盛宴精彩可期。

Big City「花啦Big啵」同步推出消費滿額贈吹起消暑客家風，有興趣的民眾可參閱百貨公司官網查詢。

(中時 )

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