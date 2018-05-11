許常德有誠信！向國民黨公開謝罪 禍首孫大千再爆料

許常德謝罪演唱會，前立委孫大千也來了。(取自中時電子報粉絲團)

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中時電子報
許常德一小時唱好唱滿。(馬樹立攝)
信守承諾！許常德老師霸氣直播罰唱一小時，經典好歌帶你走入那些年的美好時光……
許常德送蛋糕給孫大千。(馬樹立攝)

知名音樂人許常德上月底在臉書發祭品文，揶揄前立委孫大千在國民黨台北市長初選絕對最後一名，否則就直播唱歌1小時向國民黨謝罪！豈料最後初選結果出爐，孫大千不僅沒墊底，還拿下第2名，許常德也實現承諾，今(11日)晚上9點在《抓狂晚自習》網路直播節目向國民黨公開謝罪啦！

許常德說到做到，今晚在直播開唱１小時向國民黨公開謝罪，「罪魁禍首」孫大千也驚喜現身，許常德透露本來與孫大千就是很久的朋友，還送上一個上面寫著「獻給國民黨」的蛋糕給孫大千，讓孫大千打趣笑說：「所以這個蛋糕我明天要送到中央黨部就對了。」

許常德更鄭重向國民黨道歉，表示在選舉過程中，若與孫大千有說出讓國民黨聽起來不舒服的話，那都不是有意，讓孫大千笑稱：「還好你還沒害我被開除黨籍。」許常德又說：「我覺得在這個時代，如果國民黨可以讓人家知道可以聽各種聲音，不是對國民黨更好？」還被孫大千爆料許常德高二就加入國民黨，是資深國民黨員。

許常德說：「我們是犧牲我們形象來幫助國民黨，所以不要誤解我們。」接著孫大千也難得開金口，獻唱許常德作詞《無字的情批》，最後許常德更稱今天好不容易把謝罪演唱會唱完，以後不能亂賭了！

《抓狂晚自習》11日晚上九點特別企劃，邀請到許常德以及孫大千，一起來到直播現場歡唱一小時。直播歌單包含了《台灣好》、《和解》、《無字的情批》以及寫給國民黨的歌、特別獻給孫越的《請跟我來》。

(中時電子報)

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