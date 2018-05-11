科技部推年輕學者養成計畫 55件核定執行中

科技部今（11）日舉辦年輕學者養成計畫榮譽名銜頒贈儀式。（科技部提供）

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旺報
中時／

為培育國內各領域優秀的年輕研究人才，科技部於去(106)年底推動「年輕學者養成計畫」，以豐沛的補助資源與研究條件，能提升我國科研實力，使台灣成為培育科研人才的沃土。經過專業審查委員評選後，1月選出67件研究計畫，目前則有55件計畫核定執行中，科技部今天舉辦年輕學者養成計畫榮譽名銜頒贈儀式。

授銜儀式除了邀請年輕學者外，還包括年輕學者家人，與所屬學校代表前來觀禮共享殊榮，其中包含成大校長蘇慧貞、清大校長賀陳弘、臺北大學副校長林嘉洤、中山大學副校長蔡秀芬等人，皆出席恭賀獲獎學者。

科技部長陳良基部長表示，年輕學者養成計畫是科技部特別爭取前瞻基礎建設預算，用以延攬及培育年輕優秀人才進入台灣學界服務，尤其年輕學者擁有無限的創意，藉由其年輕充沛的教學熱忱，加速培養下一世代的具創新性、國際性的研究人才，期待他們將卓越創新帶給學生，提攜學生進入研究園地築夢。

在頒贈儀式中，也播放年輕學者養成計畫籌辦過程，以及四月份赴美國攬才的相關花絮；藉由今日頒贈儀式，彰顯科技部重視年輕學者，也願意投資年輕學者的決心，也讓外界了解臺灣對於求才攬才的迫切需求。同時，授銜的年輕學者們也代表肩負了更重的責任與社會的期待。

獲得今年計畫補助的成功大學統計系助理教授李政德，年僅34歲；他表示，看到臉書因為蒐集用戶個人資料，引發資安爭議，決定找出讓社群網站不需蒐集個資，就能完成交友、廣告推薦的方法。他在研究結合AI人工智慧、大數據等元素，利用機器學習演算法，即不使用用戶姓名、年齡等個資，而是靠用戶主動提供的公開發文、分享等資料進行分析統整，達成跟原有蒐集個資的方式有相同效果，期盼這項研究3年能有成果，並找到合作企業。

(旺報 )

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