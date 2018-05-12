民進黨這樣搞台獨 深綠支持者臉都黑了

總統蔡英文。（資料照，黃國峰攝）

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中時電子報
/綜合報導

自總統蔡英文執政以來，兩岸關係持續惡化，蔡英文日前喊話，若是和大陸不接觸、不坐下來談，「是很危險的事」，引起陸媒人民日報嚴厲指責「蔡英文妳好意思？」指出蔡政府缺乏與大陸對話渠道，無解決問題之策的窘態。而民進黨政府曖昧搞「台獨」行徑，連台獨支持者也看不下去，批「一副X樣」

一名「台獨支持者」網友在PTT痛批，民進黨獨派只敢「用嘴巴」搞台獨，說綠營立委在立法院占多數席次，「結果還在裝死」，網友指出，現在民進黨黨團立法院公投法，補正封殺納入領土變更，意即「中華民國」從憲法中，把領土大陸地區拿掉的機會都沒有，更別談法理台獨治台。

日前台北市長柯文哲，為去年雙城論壇中「兩岸一家親」言論道歉，引發外界質疑柯文哲向綠營低頭疑慮。對此，網友也痛批，綠營沒錢撈的時候急著分一杯，現在反而去嘴柯文哲「中國同路人」，「台獨支持者」網友失望表示「民進黨獨派是不是不敢台獨啊？」

對此，網友紛紛留言附和「看不下去的才是有真正台獨理念的」、「吹了那麼多敵對意識，也不敢全面徵兵，就知道是吹假」、「不然呢？七成支持台獨的只有一成願意上戰場，是要獨立個X」、「就像賴院長說的，我是一名務實的台獨工作者，台獨只是養家餬口的生意活兒」

(中時電子報)

文章來源：PTT

網民：呂秀蓮讓柯P又起死回生了… 不是侯友宜 蘇貞昌：真正對手是…

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